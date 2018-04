11.04.2018 - 12:09 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



11.04.2018 - 12:09 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Apple wird Isaac Asimovs Foundation-Trilogie als Serie verfilmen. Schon mit „I, Robot“ schaffte es bereits eines seiner Werke - Sammlung von Kurzgeschichten - mit Will Smith in der Hauptrolle auf die große Leinwand. Nun gab Apple den Auftrag die Foundation-Romane als Science-Fiction-Serien umsetzen. Dazu soll das Unternehmen tatkräftige Unterstützung von den „Altered Carbon“-Produzenten erhalten.

Das kalifornische Unternehmen soll Gerüchten zufolge im nächsten Jahr mit einem reichhaltigen Serien-Angebot an den Start gehen. Dazu sollen bereits mehr als ein Dutzend neuer Serien geordert worden sein. Nun reiht sich eine neue Sci-Fi-Serie in die Riege ein. Laut Variety basiert diese auf der Buch-Trilogie „Foundation“ von Isaac Asimov und soll von Skydance entwickelt worden sein. Die Produktionsfirma konnte sich dazu im letzten Jahr die Rechte an Asimovs Werken sichern.

[linktiparticle_1="101615" layout="big" /]

Vor allem das Interesse an der Foundation-Trilogie hat dafür gesorgt, dass David S. Goyer sowie Josh Friedman als ausführende Produzenten gewonnen werden konnten. Während Goyer sich bereits für Filme wie „Batman Begins“ und „The Dark Knight“ verantwortlich zeigte, ist Friedman eher im Fernseh-Bereich bekannt und produzierte Serien wie „Terminator: The Sarah Connor Chronicles“ sowie „Emerald City“.

Die neue Serie handelt von dem Mathematiker Hari Seldon, der die Zukunft voraussagen kann. Da das galaktischer Imperium zu zerfallen droht, ruft der Wissenschaftler eine Gruppe namens „Foundation“ ins Leben. Deren Aufgabe ist es, dass gesammelte Wissen der Menschheit zu beschützen. Da sich die Buchreihe über mehrere Perioden erstreckt, ist unklar, ob man sich nur grob an der Reihe orientieren wird oder ob die Serie nur eine bestimmte Zeit abdecken wird.

Anzeige