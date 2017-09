01.09.2017 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Smartphones gehen einfach schnell kaputt. Eine kleine Unachtsamkeit und ein kleines Vermögen bekommt einen Riss, eine aufgeplatzte Ecke oder gar einen Glasschaden. Dann erst zeigt sich, ob man wirklich ein teures Smartphone besitzt - denn die Reparaturpreise unterscheiden sich gewaltig. Niemand weiß das besser als der Reparatur-Marktplatz Clickrepair. Dort hat man sich ausgewählte Hersteller genauer angeschaut.



01.09.2017 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Für den Reparatur-Check wertet Clickrepair die Daten von mehr als einer Million Smartphones aus. Die Zahlen der aktuellen Auswertung aus August 2017 sprechen eine eindeutige Sprache: Keinen Grund zum Klagen haben die Smartphone-Nutzer von HTC und LG. Beide punkten mit einer geringen Schadenhäufigkeit (2,0) und –höhe (1,3). Dies verschafft ihnen jeweils eine 1,6 in der Gesamtnote.

Noch besser macht es Nokia: Mit einer durchschnittlichen Gesamtnote von 1,5 sind sie der Champion unter den robusten Smartphones. Wenige Schadenfälle und geringe Kosten bei der Reparatur katapultieren den finnischen Hersteller auf das Siegertreppchen im Reparatur-Check. Doch obwohl Nokia robuste Smartphones baut, erfreuen sich die Geräte in Deutschland nicht größter Beliebtheit: In einer Umfrage von Statista aus April 2017 gaben lediglich 3,4 Prozent der Befragten an, ein Nokia Handy zu besitzen. Samsung und Apple kommen zusammen auf 63,5 Prozent, obwohl sie nicht als besonders robust gelten.

Das zeigen auch die Ergebnisse der Auswertung: Während Samsung mit einer Gesamtnote von 1,8 noch relativ gut abschneidet, bewegen sich Sony und Apple auf den hinteren Rängen. Allerdings werden die anfälligen Edge-Modelle in der riesigen Produktpalette von Samsung aufgefangen. Sony schneidet mit einer 2,0 ab - Apple kann mit einer Note von 2,5 kaum mithalten und bildet das Schlusslicht im Hersteller-Vergleich. Hier schlagen nicht nur die hohe Anzahl an Reparaturen zu Buche, sondern auch die Reparaturpreise. Allein 44 Prozent der Reparaturen über Clickrepair sind Apple-Geräte. Das scheint der Popularität von Apple aber nicht zu schaden.

Die Strahlkraft der Marke Apple sorgt aber für lange Lebenszyklen der iPhones - manchmal deutlich über den ersten Besitzer hinaus. Wer kennt das nicht - ein altes iPhone wird in der Familie häufig weitergegeben und nicht einfach weggeworfen oder in die Schublade gesteckt. „Ein iPhone scheint länger in Benutzung zu sein als andere Smartphones. Denn selbst die iPhones der vierten Generation aus 2010 werden noch repariert.“, stellt Clickrepair-Geschäftsführer Marco Brandt fest.