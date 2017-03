16.03.2017 - 23:17 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Die Oscar-Verleihung haben wir hinter uns und auch die Goldene Kamera hat – mehr oder weniger planmäßig – ihre Preisträger erreicht. Aber der Deutsche Filmpreis 2017 steht noch aus. Diejenigen, die unter den nominierten die besten Chancen haben, sind im iTunes Store prominent aufgeführt worden. Es handelt sich hierbei um einen seltenen Moment, bei dem Apple redaktionell für Deutschland tätig wird.



(Bild: Mocup via mockDrop / Screenshot)

Auf der Webseite des Deutschen Filmpreises finden sich seit heute die Nominierungen für die diesjährige Verleihung. Mit dabei sind Filme wie „Toni Erdmann”, „Marie Curie” und „Das kalte Herz”. Anlässlich der bevorstehenden Verleihung des begehrten Preises hat Apple eine eigene Store-Seite eingerichtet.

Nominierte und Gewinner der Vorjahre

Neben den gegenwärtig nominierten Filmen bietet Apple auch Titel an, die in den Vorjahren erfolgreich waren. Dazu zählen die Gewinner 2016 und die preisgekrönten Filme aus verschiedenen anderen Vorjahren. Sie alle sind zum Kaufen, Ausleihen oder bei den aktuelleren Titeln zum Vorbestellen gelistet.

Die Lola, so der Name des Preises, wird am 28. April im Palais am Funkturm in Berlin verliehen. Die Gala wird im ZDF übertragen.