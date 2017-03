21.03.2017 - 11:32 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Gestern hat der bekannte Apple-Analyst Gene Munster seine neuesten Vorhersagen und Erwartungen an das iPhone 8 gegenüber CNBC kundgetan. Er überraschte dabei mit interessanten Aussagen zur neuen iPhone-Generation, Augmented Reality und zu Apple selbst. Munster geht nämlich davon aus, dass das Jubiläums-iPhone einen Paradigmenwechsel auf dem Smartphone-Markt auslösen könnte, sodass sich Apple erneut als Innovator beweisen könnte.



Der Konzeptdesigner Gabor Balogh hat eine klare Vision vom iPhone der Zukunft (Bild: Gabor Balogh)

Wenn die Spekulationen stimmen, dann wissen wir in rund sechs Monaten alles zum neuen iPhone 8. Bis dahin ist jedoch noch ein langer Weg, der wohl noch mit zahlreichen Gerüchten gepflastert wird. Auch der bekannte Apple-Analyst Gene Munster ist hierbei keine Ausnahme. Dieser hat nun in einem Interview mit CNBC seine Erwartungen und Hoffnungen an das iPhone 8 und Apple im Allgemeinen bekanntgegeben. Wenn es nach ihm geht, wird Apple mit der neuen Smartphone-Generation die erweiterte Realität (Augmented Reality) tief in das System integrieren und als Basis für seine weiteren Bemühungen nutzen. Dadurch könnte in der Industrie ein Paradigmenwechsel hervorgerufen werden.

„Es wird nicht irgendwas sein, dass ein Katalysator für Apples Verkäufe in den nächsten Jahren sein wird, sondern etwas, dass den Grundstein für das nächste Computerparadigma legt. Wir denken Apple hat eine Führung in Bezug auf diesen Paradigmenwechsel, der in der elektronischen Datenverarbeitung kommt."

Laut Munster liefern auch die anderen ständig wachsenden Apple-Dienste das nötige Vertrauen in das Unternehmen, um es auch auf dem Börsenparkett zu den Top Technologie-Aktien zu zählen. Der Tech-Investor Paul Meeks ist da ganz anderer Meinung und sieht vor allem in Sachen Inhalte und Cloud deutlichen Nachholbedarf, bevor er in das Geschäft einsteigen wird.

Erst gestern Abend berichteten wir über einen vielversprechenden Bloomberg-Artikel, der ebenfalls von Apples „Augmented Reality"-Plänen sprach. Laut dem Bericht sollen mehrere hundert Mitarbeiter an entsprechenden Funktionen arbeiten.