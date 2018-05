22.05.2018 - 13:29 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



22.05.2018 - 13:29 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

(Bild: Mac Life)

Während die Bundesliga-Saison nun beendet ist, wird in den nächsten Wochen einmal mehr die Fußball Weltmeisterschaft ausgetragen. Dieses Mal geht es in das kühle Russland. Passend zur WM hat Apple seinen coolen Video-Editor Clips aktualisiert und diesen mit neuen Inhalten versorgt, damit Sie demnächst Ihre schönsten Fußballmomente mit entsprechenden Grafiken und Animationen versehen können.

Am 14. Juni 2018 wird im Luzhniki-Stadion in Moskau die erste WM-Partie zwischen Russland und Saudi-Arabien angepfiffen. Nicht nur dort laufen daher die Vorbereitungen auf Hochtouren, sondern auch einige App-Entwickler stehen mit speziellen WM-Anpassung bereit. Auch Apple ist dabei und wird in diesem Jahr seinen Video-Editor Clips mit entsprechenden Motiven erweitern. Dazu stellte das Unternehmen nun ein Update zur Verfügung, welches verschiedene neue Grafiken, Labels und Hintergrundmotive mit einem Fußball-Thema bereithält.

Apple arbeitete in den letzten Monaten immer wieder an Clips und erweitert die Möglichkeiten in regelmäßigen Abständen. Zuletzt erschienen etwa Motive zur Pixar-Filmen, Star Wars und anderen. Daneben verbesserten sich Titelkarten, Sticker und viele weitere Elemente, die die Navigation deutlich vereinfachen und aufregender gestalten. Daneben fügt man kürzlich auch 360-Grad-Selfie-Hintergründe hinzu, die von der TrueDepth Kamera des iPhone X gebraucht machen und Sie vom „echten“ Hintergrund lösen, um Sie vor einem animierten zu setzen. Gemeinsam mit der Funktion wurde die Anwendung auch an das Super Retina Display des iPhone X angepasst, damit das größere Display optimal ausgenutzt wird.

Anzeige