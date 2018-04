MicroLED-Technologie soll mittelfristig OLED ablösen (Bild: CC0, DaKub via PixaBay)

​Produziert PlayNitride MicroLED für Apple Watch? Medienberichten zufolge bekam PlayNitride die Genehmigung für den Bau einer neuen Produktionsstätte in Taiwan. Dort entsteht offenbar in Kooperation mit Apple ein Werk, in dem MicroLED-Displays gefertigt werden. Der iPhone-Hersteller wird die Technologie vermutlich zuerst in seiner Apple Watch zum Einsatz bringen.

Regierung gibt Zusage

PlayNitride hat von den Behörden in Taiwan die Genehmigung zum Bau einer neuen Produktionsstätte erhalten. Die soll im Hsinchu Sciene Park entstehen, einem Industriegebiet.

Möglicherweise spielt Apple bei dieser Investition des Unternehmens eine Rolle. Gerüchteweise stehen die beiden Firmen in Kontakt und eruieren eine Kooperation. PlayNitride wollte diese Gerüchte jedoch nicht kommentieren.

Apple Watch mit MicroLED-Display?

Apple selbst hat bereits Investitionen in die MicroLED-Technologie unternommen. 2015 eröffnete der iPhone-Hersteller ein Labor in Taiwan, um an der Technologie zu forschen. Seitdem hat das Unternehmen aber das Team vor Ort stetig verkleinert und aber die Forschung und Entwicklung an MicroLED in die USA verlagert.

Zuletzt hieß es, Apple würde in Santa Clara, Kalifornien, Prototypen von MicroLED-Displays fertigen. Als Produzent setzt die Firma aus Cupertino dabei auf TSMC. Das Unternehmen stellt sonst vornehmlich die A-Serie-SoCs her, die in iPhones und iPads zum Einsatz kommen.

Vorteile gegenüber OLED

So wie OLED-Displays gegenüber LCD mehr Kontrast und Farbkorrektheit boten, gilt diese gleichermaßen für MicroLED-Displays gegenüber OLEDs. MicroLED lässt sich noch schneller ansprechen, ist noch dünner, heller und energieeffizient.

Ob die neue Technologie aber schon in diesem Jahr in der Apple Watch zum Einsatz kommen wird, wie Gerüchte aus 2017 vermuten ließen, ist weiterhin unklar. Zuletzt deutete Vieles eher auf einen Einsatz 2019 hin.

Anzeige