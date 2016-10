Jemand bei Apple hat ausgeplaudert, dass hinter den Kulissen die Fäden nun anders gesponnen werden sollen. Der iPhone-Hersteller wird diverse Entwicklerteams zusammenziehen und erhofft sich durch die gemeinsame Arbeit an Projekten wie iCloud, Siri oder Apple Music, dass die Services davon profitieren.

Es braut sich etwas zusammen in der Apple-Cloud (Bild: CC0, Montage: Mac Life)

Gegenüber der Agentur Bloomberg hat ein Verantwortlicher (oder mehrere) anonym verraten, dass es einen Strategiewechsel in Cupertino gibt. Statt unterschiedliche Entwicklerteams separat an iCloud, Siri, Apple Maps und Apple Music zu arbeiten, wird man die Arbeitskräfte nun gemeinsam arbeiten lassen. Die genannten Services stehen allesamt unter der Order von Eddy Cue.

Getrennte Einheiten sorgen für Fehler

So wie es bisher gehandhabt wurde, käme es im Ergebnis häufig zu Softwarefehlern und insgesamt würde die Entwicklung nur sehr langsam fortschreiten.

Zwar könnte der neue Campus 2 die Heimat für die Zusammenlegung werden. Das würde jedoch laut der anonymen Quellen nicht passieren. Abgesehen davon, dass dieser erst im kommendem Jahr eröffnet wird, werden die Entwickler für Cloud-Services am „alten“ Campus an der Adresse Infinite Loop ansässig, während andere Einheiten in den „neuen“ Campus umziehen würden. Derzeit seien die einzelnen Abteilungen in angemieteten Bürogebäuden in der Umgebung von Cupertino und Sunnyvale. Doch bei aller Tendenz zur Zusammenführung soll auch nach der Zusammenführung das Team von Cue zumindest an drei unterschiedlichen Stellen im „Silicon Valley“ untergebracht werden. Das jedenfalls gab eine weitere Quelle gegenüber Mark Gurman preis.

Apple Pie statt AWS

Im Beitrag Bloombergs wird außerdem erwähnt, dass der iPhone-Hersteller ein eigenes Cloud-System entwickelt. Intern trägt es den Namen „Pie“ und soll das Unternehmen unabhängiger von Konkurrenten wie Amazon oder Google machen. Der Codename erzeugt zudem eine nette Anspielung, immerhin bedeutet „Apple Pie“ auf Englisch „Apfelkuchen“.

Davon abgesehen macht die Zusammenlegung der unterschiedlichen Entwicklungsabteilungen vor dem Hintergrund einer eigenen Cloud-Infrastruktur noch mehr „Sinn“.