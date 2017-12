19.12.2017 - 19:16 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach

Apple hat die zweite Beta-Generation von iOS 11.2.5, watchOS 4.2.2.2 und tvOS 11.2.5 freigegeben. Die Updates sind ab sofort verfügbar. Zunächst profitiert nur eine Zielgruppe davon.



Apple hat die Beta 2 von iOS 11.2.5, watchOS 4.2.2.2 und tvOS 11.2.5 nur eine knappe Woche nach der Beta 1 veröffentlicht.

Letzte Woche erschienen zudem die finalen Versionen von iOS 11.2.1 und tvOS 11.2.1 für iPhone, iPad und Apple TV, doch wie man sieht, arbeiten die Entwickler schon wieder an der nächsten Generation. Wer jetzt bemerkt, dass zwischen den letzten finalen Versionen und den Betas einige Versionsnummern fehlen, kann beruhigt sein: So etwas macht Apple immer wieder, um noch etwas Platz zu haben, wenn unvorhergesehenerweise noch einmal weitere Releases dazwischen notwendig sind, um Bugs zu schließen.

Und bekanntlich ist Apple davor auch nicht gefeit. Die Updates konzentrieren sich anscheinend auf Bugfixes und Sicherheitsverbesserungen. Neue Funktionen haben wir zumindest nicht bemerkt. Diese Betas stehen aktuell nur für Entwickler zur Verfügung.

In kurzer Zeit dürften aber die Beta-Versionen für Teilnehmer des öffentlichen Betatests freigegeben werden. Nur bei watchOS gibt es eine Besonderheit: Hier gibt es keine öffentlichen Vorabversionen. Warum Apple bei seinem Wearable darauf verzichtet, ist nicht bekannt. Wie immer gilt natürlich, dass eine Beta niemals auf ein Gerät aufgespielt werden sollte, mit dem man arbeiten will oder das nicht ausfallen darf. In aller Regel funktionieren die Betas problemlos, doch auch uns ist es schon untergekommen, dass ein Gerät neu aufgesetzt werden musste.