16.03.2017 - 19:21 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apple hat die siebte Betageneration von macOS Sierra 10.12.4 freigegeben. Seit der ersten Beta des Betriebssystems ist ein schlafschonenden Lichtmodus eingebaut, der auch in iOS vorhanden ist.



Apple hat Beta 7 von macOS Sierra 10.12.4 freigegeben, deren größte Neuerung der sogenannte Night-Shift-Modus ist. Damit ist ein Lichtmodus gemeint, der den Anteil des blauen Lichts reduziert, wenn es Richtung Abend geht.

In iOS gibt es dieses Feature seit 9.3. Für Macs wird es erst jetzt eingeführt. Pünktlich zum Sonnenuntergang wird der Blauanteil des Displays schlichtweg reduziert und wärmere Farben eingeblendet. Der Theorie nach soll dadurch der Einschlafvorgang erleichtert werden, während ein hoher Blauanteil dafür schädlich sein soll. Das sich dieses Feature auch abschalten lässt, versteht sich von selbst. So ist es beispielsweise bei der Bildbearbeitung absolut fehl am Platz.Der Night-Shift-Modus wird über die Uhr und den Standort des Macs gesteuert. Darüber wird ermittelt, wann am Aufenthaltsort des Nutzers die Sonne auf- und untergeht. Morgens wird das System nämlich deaktiviert.

macOS Sierra 10.12.4 enthält zudem unspezifische Stabilitäts- und Sicherheitsverbesserungen. In aller Regel veröffentlicht Apple erst zur finalen Version genaue Details.

In der neuen Betriebssystemversion wurde die Diktierfunktion auf die chinesische Sprache Wu erweitert. Siri kann Cricket-Spielergebnisse recherchieren.Die große Menge von Betas lässt darauf schließen, dass in kurzer Zeit die finale Version von macOS Sierra 10.12.4 veröffentlicht wird. Die Beta 7 von macOS Sierra 10.12.4 wird über das Apple Developer Center oder über den Mac App Store verbreitet und kann auf registrierten Geräten installiert werden.