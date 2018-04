07.04.2018 - 12:22 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Apple hat sein Software-Team um zwei hochkarätige Manager erweitert, die vorher bei Google beziehungsweise bei Amazon arbeiteten. Den Bereich der eigenen Software hatte Apple in den letzten Jahren vernachlässigt.

In einem neuen Bericht von Bloomberg heißt es, dass Apple Jon McCormack als Vice President für Software-Rolle eingestellt hat. Er war bisher Chief-Technical-Officer (CTO) - also ein leitender Ingenieur - bei Google in der Advanced Technology and Products Group. Das LinkedIn-Profil von McCormack spiegelt auch die neue VP-Rolle bei Apple wider.

Apple hat jede Menge Aufgaben im Bereich Software. Zum einen geht es um darum, Zuverlässigkeit und Leistung von iOS zu steigern und eine plattformübergreifende Lösung für MacOS und iOS zu realisieren. Doch auch eigene Anwendungen von Apple wurden in der letzten Zeit eher stiefmütterlich behandelt. Bei den Bild- und Videoschnittanwendungen sowie der Office-Suite gibt es zwar kleinere Updates, doch einen großen neuen Wurf beinhalten sie bislang nicht.

Tim Cook teilte in dieser Woche seinen Mitarbeitern mit, dass das Unternehmen den ehemaligen Google-Chef für Suche und künstliche Intelligenz, John Giannandrea, eingestellt hat. Es ist anzunehmen, dass Apple den HomePod deutlich verbessern will, um es mit Amazons Alexa und dem Google Assistant aufnehmen zu können.

