05.10.2016 - 16:50 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Apple konnte sich zum vierten Mal in Folge behaupten und hat die wertvollste Marke der Welt abbekommen. Auch wenn die Umsatzzahlen in diesem Jahr bislang keine neuen Rekorde aufgestellt haben, wurde die Marke wertvoller. Das wird damit begründet, dass es Apple schafft, seine Produkte so miteinander zu kombinieren, dass ein Mehrwert entsteht. Auf Platz 2 und 3 liegen Google und Coca-Cola. Facebook konnte die größte Wertsteigerung für sich verbuchen.



05.10.2016 - 16:50 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Die Top 3 wertvollsten Marken (Bild: Lucas Alexander via mockDrop)

Interbrand fasst jährlich zusammen, was Schätzungen zufolge Marken wert sind und ermittelt daraus eine Liste. Diese wird zum vierten Mal in Folge von Apple angeführt, gefolgt von Google, Coca-Cola, Microsoft, Toyota, IBM, Samsung, Amazon, Mercedes-Benz und General Electric, womit die Top 10 abschließt.

Apple ist 178 Milliarden Dollar wert

Laut Interbrand ist Apple 178,12 Milliarden Dollar wert. Das ist eine Steigerung um fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr und das obwohl sich die iPhones zuletzt schlechter verkauften und damit auch der Umsatz sank. Das war aber kein großes Problem, denn was die Marke auszeichnet, ist nicht im Umsatz zu messen, sondern in den verbreiteten Geräten und was sich damit anstellen lässt - etwas, das Unternehmenschef Tim Cook ohnehin für wichtiger hält als die Anzahl der verkauften Smartphones.

Der Wert kommt demnach vor allem durch das Ökosystem und das Zusammenspiel der einzelnen Geräte. Gelobt wurde, dass bei Apple die Software außerordentlich gut auf die Hardware zugeschnitten wurde und Funktionen Continuity hand Hand-Off ziemlich einmalig seien.

Lesetipp Interbrand-Rangliste: Apple erneut wertvollste Marke vor Google Apple führt erneut die Rangliste der wertvollsten Marken an. Zu diesem Ergebnis kamen die Marktforscher von Interbrand. Der iPhone-Hersteller... mehr

Der größte Gewinner: Facebook

In den Top 10 ist Amazon mit einer Wertsteigerung von 33 Prozent die Marke, die am meisten Boden gutmachen konnte. Damit liegt das Verhandhaus auf Platz 2 der Gewinner. Die Spitze besetzt Facebook, das im Gesamt-Ranking auf Platz 15 liegt, aber 48% seines Wertes steigern konnte.