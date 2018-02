Vorbestellungen des HomePod bearbeitet. Apple belastet die ersten Kreditkarten von Vorbestellern des HomePod. Das Unternehmen hat offensichtlich mit den Vorbereitungen für den Versand seines Smart Speakers in den USA, Großbritannien und Australien begonnen. Auch der Autor hat ein Gerät im UK bestellt.

HomePod, der Smart Speaker aus Cupertino (Bild: Apple)

Ende Januar startete Apple die Vorbestellungen für seinen Smart Speaker. Kurz darauf wurden erste Berichte veröffentlicht, die die Soundqualität des Geräts in den Vordergrund stellen sollen. Tester zeigten sich weitgehend beeindruckt.

Apple beginnt mit dem Versand

Nun läuft also die Versandprozedur für die ersten HomePods an. Heute bekam ich eine SMS von meiner Hausbank, dass meine Kreditkarte mit 319 GBP belastet würde. Da Apple so ein Tempo vorlegt wird vermutlich viele Vorbesteller das Gerät pünktlich zum 9. Februar erreichen.

Ich werde es erst später erhalten, aber dennoch früher als viele Kunden in Deutschland. Denn noch hat Apple das Gerät hierzulande nicht ins Angebot aufgenommen. Das soll jedoch noch im Frühjahr geschehen. Meine Bestellung läuft über den Borderlinx-Service von DHL und wird erst an eine dortige Adresse im UK geschickt, womöglich umverpackt um Porto zu sparen und dann samt möglicher Einfuhrabgaben noch einmal an meine Adresse nach Deutschland versandt; Ich bin gespannt.

HomePod immer noch verfügbar

Anders als bei den allermeisten Produkten Apples, die neu am Markt eingeführt werden, ist der HomePod zum jetzigen Zeitpunkt überall noch in ausreichender Stückzahl vorhanden. Das hat auch zu Diskussionen darüber geführt, ob Apple sich mit seinem Smart Speaker nicht verschätzt hat.

Immerhin ist der Markt bereits bevölkert von Starker Konkurrenz von Google und aber vor allem Amazon. Apple möchte mit der Soundqualität punkten. Dazu kommt, dass das Thema Smart Speaker in den Medien überhöht wurde. 2017 wurden nur gut 20 Millionen Geräte verkauft. Im gleichen Jahr wurden aber bald viermal so viele Smartwatches veräußert.