Apple hat betont, dass das Unternehmen niemals die die iPhone-Drosselung nutzen wollte, um die Nutzer dazu zu bringen, sich neue Handys zu kaufen. Mittlerweile untersucht die US-Justiz den Fall.



Apple hat am Mittwoch auf Berichte reagiert, nach denen das Justizministerium und die Securities and Exchange Commission Untersucht, ob Apples Entscheidung, ältere iPhones zu drosseln, rechtens war.

Apple sagte, dass man niemals absichtlich "die Benutzererfahrung verschlechtern würde, damit Kunden Upgrades durchzuführen". Soll heißen: Apple hat keine geplante Obsoleszenz in die Smartphones eingebaut, damit Kunden neue iPhones kaufen.

Apple bestätigte im Dezember 2017, dass das Unternehmen heimlich die Geschwindigkeit von iPhones verlangsamte, um alternden Akkus zu schonen. Als Entschuldigung senkte Apple den Preis für Akkuwechsel beim iPhone 6, iPhone 6s und iPhone 6s Plus deutlich.

Im Frühjahr soll iOS 11 anzeigen, ob das iPhone gedrosselt wird, weil der Akku nicht mehr ganz so gut ist. Außerdem soll sich die Drossel abschalten lassen.

Die Securities and Exchange Commission (SEC) und das Justizministerium teilten noch nicht mit, was es mit der nichtöffentlichen Untersuchung auf sich hat. Angeblich handelt es sich noch um eine Frühphase vor eigentlichen Ermittlungen. Was danach passiert, scheint offen. Apples Aktienkurs hatte schon durch Gerüchte über abebbende iPhone-X-Verkäufe gelitten und nimmt nun durch diese Ermittlungen weiterhin Kurs in Richtung Verlustzone.