Apple hat als „Big Player“ am Markt gut Lachen. Als verlässlicher Partner vieler Zulieferer ist das Unternehmen auch mit der notwendigen Finanzkraft ausgestattet, um andere Konkurrenten auszustechen, wenn es um den Einkauf von Bauteilen geht. Die Agentur Reuters berichtet unter Verweis auf mehrere Quellen, dass das Auftragsvolumen aus Cupertino Sorgenfalten auf die Stirn manches Konkurrenten zaubert.

Apple übt mit dem iPhone 8 Druck auf das Geschäfts mit Speicherchips aus (Bild: Stefan Molz)

Werden Smartphones von Anbietern wie Huawei demnächst nur noch mit abgespeckten Spezifikationen ausgeliefert werden? Schon jetzt sind einige Kunden des chinesischen Herstellers Huawei enttäuscht, weil das Flaggschiff-Android-Smartphone P10 teilweise mit weniger fortschrittlichen und weniger leistungsfähigen Speicherbausteinen ausgestattet wurde. Käufer erleben teils erhebliche Leistungsunterschiede innerhalb dieser Baureihe. Auf Nachfrage der Nachrichtenagentur Reuters wollte sich Huawei in diesem Zusammenhang nicht äußern.

iPhone 8 könnte Druck auf Markt erhöhen

Schon jetzt, so wird in dem Bericht dargestellt, kaufe Apple etwa 18 Prozent der weltweiten Produktion an Speicherchips auf. Dies zumindest behaupten Analysten. Diese gehen davon aus, dass, sollte sich das iPhone 8 zu einem Erfolg entwickeln, Apple mit dem Gerät zusätzlichen Druck auf den Markt ausüben werde. Das geht sogar so weit, dass manche Hersteller leer ausgehen könnten und so gezwungen wären, Ihre Smartphones mit abgespeckten Spezifikationen an den Markt zu bringen.

Hamsterkäufe bei Apples Konkurrenten

Die relative Knappheit von Chips, sowohl im Bereich von Arbeitsspeicher (DRAM) als auch bei NAND-Flash-Speicher führt dem Bericht der Agentur zufolge schon jetzt zu Hamsterkäufen. Elektronikhersteller würden laut Reuters weltweit Speicherchips einkaufen, um weiter ihre Geräte fertigen zu können.

Die Prognose ist ziemlich düster. Doch die aktuelle Situation ist mitnichten ein Gerücht oder Ammenmärchen. Denn LG Electronics bestätigte gegenüber Reuters, dass man Speichereinkäufe vorgezogen habe, nachdem Lieferengpässe bekannt geworden waren. Genau dieses Verhalten erwarten Analysten auch bei anderen Herstellern. So werden zwei Szenarien skizziert. Die Hersteller müssten wahlweise langfristige und zugleich teure Verträge aushandeln, um ausreichend beliefert zu werden. Oder aber, sie müssten sich spontan mit vorhandenen Kapazitäten eindecken, um nicht am Ende leer auszugehen. Am Ende könnte das wie bereits erwähnt dazu führen, dass wir in absehbarer Zukunft „neue“ Geräte am Markt sehen werden, die vielleicht mehr Speicher hätten bieten können, aber der Gemengelage wegen nicht werden bieten können.

Samsung, das als Apple-Konkurrent eigene Smartphones herausbringt, sei von der Marktsituation ausgenommen. Auch deshalb, da das Unternehmen selbst Speicherchips produziert, unter anderem für Apple.