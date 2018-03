26.03.2018 - 21:12 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



(Bild: Apple/ Screenshot: Mac Life)

Der Sperrbildschirm-Bug in iOS 11 ist noch immer nicht behoben, doch in der Werbung hat Apple den peinlichen Fehler jetzt getilgt, nachdem zuvor sogar ein Werbevideo den Bug im Bild zeigte.

Besitzer vom iPhone X ärgern sich über einen Darstellungsfehler auf dem Sperrbildschirm ihres teuren Smartphones. Es kann passieren, dass beim Entsperren der Text einer Benachrichtigung nicht im dafür vorgesehenen Rahmen sondern darunter erscheint. Dieser Fehler wurde trotz zahlreicher Updates noch immer nicht behoben. Die Anzeige ist dauerhaft verschoben, es dauert jedoch einen Moment, bis der Text im Rahmen steht.

Nun hat Apple den Fehler in seiner neuen iPhone-X-Werbung entfernt, die das Thema Face ID thematisiert.

Obwohl es sich um ein relativ kleines Problem handelte, hat Apple beschlossen, seine Anzeige auf YouTube zu aktualisieren. Die Szene, in der Bug früher erschien, wurde neu gedreht und eingefügt. Es ist nicht klar, ob dies bedeutet, dass das Unternehmen nun plant, den Fehler in seinem kommenden iOS 11.3-Update zu beheben, aber Apple schien es so peinlich zu sein, dass die Werbung nun aktualisiert wurde.

iOS 11 enthält eine Reihe von nicht behobenen UI-Bugs, darunter regelmäßig falsch ausgerichteter Text im App Store, verschwundene Docks und Rotationsprobleme. Berichten zufolge konzentriert sich Apple bei iOS 12 auf Zuverlässigkeit und die Erhöhung der Leistung. Vielleicht werden solche Fehler dann im Herbst 2018 behoben sein.

