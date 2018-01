Apple hatte es bereits angekündigt, nun ist klar wann es los geht. Die iCloud-Daten der chinesischen Nutzer werden ab nächstem Monat von amerikanischen Rechenzentren in ein neues Datenzentrum in Guizhou verlegt und so lokal in China gespeichert. Nachteile sollen den Kunden dadurch nicht entstehen.

Die Daten der chinesischen iCloud-Kunden liegen bald auf Servern in China (Bild: CC0)

Neben dem Speicherort der Daten, ändert sich für die Kunden auch der iCloud-Betreiber. So kooperiert Apple mit der Firma Guizhou Cloud Big Data (GCBD), die das Rechenzentrum in China betreiben wird. Für Apple hat der Datenumzug mehrere Gründe. Zum einen befolgt die Firma damit lokale Gesetze, die vorschreiben, dass die Nutzerdaten chinesischer Kunden auch in China gespeichert werden. Zum anderen erhofft sich Apple durch die Umstellung einen deutlichen Geschwindigkeitszuwachs und bessere Zuverlässigkeit bei der Nutzung der iCloud für die chinesische Kunden. Die betroffenen Nutzer werden in den nächsten Wochen per E-Mail über die Umstellung ihrer Daten informiert und können auf Wunsch ihr Konto auch vor dem Start der Datenumsiedelung löschen.

Produkthinweis Western Digital WDBVBZ0040JCH My Cloud Ultra NAS 4TB Preis: 283,17 €

Datenschutz und Backdoors?

Der Umzug der Daten stößt nicht nur auf Begeisterung. Kritiker befürchten, dass die chinesische Regierung nun leichter die Herausgabe der Daten einfordern könnte. Apple verspricht allerdings gegenüber 9to5mac weiterhin einen starken Datenschutz und funktionierende Sicherheitsmaßnahmen. Keines der Systeme von Apple sei mit Backdoors ausgestattet und dies werde sich zukünftig auch nicht ändern.