04.01.2017 - 12:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Auch fast zwei Jahre nach der Veröffentlichung der Apple Watch nannte Apple keine offiziellen Verkaufszahlen. Sie sollen zwar über denen der Konkurrenz liegen, aber sind Gerüchten zufolge in den letzten Monaten stark gesunken. Nun will das Unternehmen angeblich erste Konsequenzen ziehen und sogenannte „Pop Up"-Shops in verschiedenen Einkaufszentren schließen. Dazu zählen die Shops in der Galeries Lafayette in Paris und im Selfridges Department Store in London.



Schon seit einiger Zeit hält sich das Gerücht, dass Apple den „Pop Up"-Shop in der Galeries Lafayette in Paris zum Monatsende schließen wird. Jetzt sieht es so aus, als hätte sich das Unternehmen dazu entschieden zuerst den Shop im Selfridges Department Store in London zu schließen. Als Grund für die Annahme kann die Entfernung des Hinweises auf der offiziellen Apple-Website genannt werden, die bis vor Kurzem noch die Öffnungszeiten und Adresse des Shops angezeigt hat.

Gemeinsam mit dem Verkaufsstart der Apple Watch im Jahr 2015 hatte man den „Pop Up"-Shop in Selfridges eröffnet. Dort wurden im ikonischen „Wonder Room" die „Apple Watch"-Modelle inmitten von vielen Juwelieren und Luxusuhren-Marken präsentiert. Hinter der Schließung werden natürlich schwache Verkaufszahlen und den Wegfall der goldenen Apple Watch Edition vermutet.

Den Shop in der Galeries Lafayette könnte demnächst ein ähnliches Schicksal ereilen. Berichten zufolge soll Apple dort bereits die Anzahl an Mitarbeitern reduziert haben und bereitet damit wohl ebenfalls die baldige Schließung vor. In Tokyo – genauer im Isetan Department Store – könnte der „Pop Up"-Shop ebenfalls geschlossen werden, wobei hier die Hinweise nur sehr spärlich gesät sind.

Wie bereits angesprochen, kommt der Abbau der „Pop Up"-Shops nicht unerwartet. Ursprünglich waren Sie dazu gedacht, um in Luxuskaufhäusern bei zahlungskräftigen Kunden für die Apple Watch Edition aus Gold (18 Karat) zu werben. Das Modell nahm man schließlich im September 2016 zu Gunsten der deutlich günstigeren Keramik-„Apple Watch Edition" aus dem Sortiment.