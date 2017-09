15.09.2017 - 09:30 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Seit wenigen Minuten kann man im Apple Online Store das neue Apple TV 4K vorbestellen. Wie der Name bereits vermuten lässt, kann die neue Set-Top-Box endlich auch ultrahochauflösendes Videomaterial darstellen und unterstützt auch HDR sowie Dolby Vision. Passend zur Vorbestellung hat Apple nun damit begonnen den iTunes Store mit 4K-Inhalten zu bestücken.



Die 4K-Kennzeichnung ist schon aktiv (Bild: Screenshot)

Nach langem Warten hat Apple am Dienstag endlich seine Set-Top-Box Apple TV 4K vorgestellt. Wer sich gefragt hat, was er mit der neuen Box soll, da keine 4K-Inhalte zur Verfügung stehen, für den gibt es gute Nachrichten. Apple wird nämlich gekaufte HD-Filme, für die eine 4K-Version vorliegt, kostenfrei auf die bessere Version aktualisieren. Auch zukünftig sollen HD- und 4K-Filme denselben Preis haben, was durchaus ein Vorteil gegenüber der teuren 4K-Blu-ray sein könnte. Derzeit sieht es bereits danach aus, als würde Apple den iTunes Store auf das Apple TV 4K vorbereiten und rollte langsam erste ultrahochauflösendes Material aus.

Dabei scheinen vor allem Nutzer von iOS 11 oder tvOS 11 die entsprechenden Kennzeichnungen zu sehen. Während allerdings in den USA schon einige Inhalte mit dem „4K“-Tag versehen sind, ist in Deutschland oftmals nur „Dolby Vision“ zu lesen. Jedoch sollte man beachten, dass zunächst wohl alphabetisch vorgeht und so stückweise Filme mit dem 4K-Update bedenken wird. Beispielsweise lässt sich das frisch erschienene „Alien: Covenant“ in 4K für 13,99 Euro herunterladen.

Das Apple TV 4K kann jetzt im Apple Online Store vorbestellt werden. Der Einstiegspreis für das 32-GB-Modell liegt bei 199 Euro, während 64 GB 219 Euro kostet. Die Auslieferung erfolgt bereits in der kommenden Woche, sodass frühe Käufer 4K-iTunes-Inhalte erstmals ab dem 22. September auf dem heimischen 4K-Fernseher genießen können.