Manche Analysten hatten bereits frohlockt, Apple werde bis zum Jahresende womöglich bis zu 100 Millionen iPhone 7 (Plus) in den Verkauf geben. Doch eine neue Analyse von J.P. Morgan spricht nun von immerhin 75 Millionen. Die Prognose fällt insgesamt konservativ aus und sieht das neue Smartphone nicht vor dem Vorgänger. Man blickt aber positiv ins kommende Jahr, auf das Jubiläumsmodell.

iPhone 7 in Roségold (Bild: Apple)

Analysten von J.P. Morgan haben Untersuchungen im Zulieferer-Umfeld Apples vorgenommen und sind so zu dem Schluss gekommen, dass der Hersteller aus Cupertino bis Jahresende immerhin 75 Millionen iPhone der nächsten Generation fertigen lassen werde. Der Fokus bei der Produktion läge vor allem auf dem 7 Plus.

J.P. Morgan muss sich offenbar selbst korrigieren. Eine vorherige Prognose hatte noch von 70 Millionen iPhone 7 bis Jahresende gesprochen. Nun heißt es, Apple würde aber 75 Millionen Smartphones fertigen lassen.

Warum bestellt Apple mehr iPhone 7 (Plus)?

Unklar seien indes die Gründe für Apples Entscheidung. Es lassen sich grundsätzlich mehrere finden, die auf den ersten Blick plausibel erscheinen. So hat Apple das neue Smartphone in deutlich kürzerer Zeit in mehr Ländern angeboten als zuvor. Dazu kommt, dass besonders in den USA die Mobilfunkanbieter besonders lukrative Wechselangebote offerieren. Nicht vergessen darf man außerdem die Probleme, die Samsung mit dem Galaxy Note 7 hat. Das Android-Smartphone musste zurückgerufen werden, da der Akku des Geräts dazu neigt, sich zu entzünden und in manchen Fällen explodiert.

Taptic Engine jetzt auch im iPhone 7 (Bild: Apple)

Dennoch stellen 75 Millionen iPhone 7 gegenüber 85 bis 90 Millionen iPhone 6s „wenig“ dar, die in der zweiten Hälfte des Vorjahrs durch Apple geordert worden seien, erklären die Analysten von J.P. Morgan. Sie zeigen sich äußerst konservativ. Das kommende Apple-Jubiläums-Smartphone werden wieder mehr Kunden anlocken.

Was bedeutet diese Meldung für Investoren?

Sie haben Aktien von Apple? Nach der Meldung von der Übernahme McLarens durch Apple sank der Kurs der Aktie des Technologiekonzerns kurzfristig. Er erholte sich aber am Abend an den US-Börsen, nachdem J.P. Morgan seine Prognosen veröffentlichte. Dass Apple mehr Plus-Modelle produzieren lassen möchte, sorgt dafür, dass die Firma unter dem Strich mehr Gewinn einstreichen wird, sollte es diese auch tatsächlich verkaufen.