Momentan sind so ziemlich alle Smartphones optisch von der Grundform her ziemlich ähnlich - es handelt sich um starre, rechteckige Geräte. Samsung will aber bald ein faltbares Smartphone auf den Markt bringen und einem neuen Gerücht nach will Apple nicht abseits stehen sondern mit seinem Partner LG ein faltbares iPhone entwickeln.



Gibt es bald ein iPhone, dass sich falten lässt? Nach einem Gerücht will Apple ähnlich wie Samsung ein Smartphone entwickeln, dessen Display flexibel ist. Nach einem Bericht von Korea Investor hat Apple begonnen, einen iPhone-Prototyp mit einem faltbarem Display zu entwickeln.

Der Displaypartner ist hierbei LG und nicht etwa Samsung. Apple hat schlichtweg sorge, dass sonst die Technik auch bald in einem Smartphone von Samsung zu finden ist. LG Display soll eine Arbeitsgruppe zur Entwicklung eines faltbaren OLED-Displays ins Leben gerufen haben, während LG Innotek ein Team zur Entwicklung flexibler Leiterplatten aufgebaut haben soll.

Die Panelproduktion soll aber erst 2020 beginnen - und ein flexibles iPhone würde erst danach auf den Markt kommen können. Natürlich ist ein solches Gerücht noch sehr vaage und es ist keineswegs klar, ob ein Phone Flex überhaupt jemals über das Prototypen-Stadium hinaus kommt.

Außerdem erscheint uns noch etwas unklar, ob der Kunde so etwas überhaupt haben will. Schließlich lassen sich jetzige Smartphones auch gut transportieren. Ob da ein gefaltetes, dafür aber dickeres Geräte ein sinnvoller Ersatz wäre?