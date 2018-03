Auch Apples Musik-App GarageBand wurde heute aktualisiert (Bild: Apple)

Nicht nur für die Office-Apps von Apple gibt es heute Updates, auch GarageBand und Clips dürfen sich über neue Funktionen und Inhalte freuen. In GarageBand sollen sich Effekte jetzt auf dem iPhone X sogar mit dem Gesicht steuern lassen.

Neue Szenen und Sticker für Clips

Die meisten Updates der kreativen Video-Schnitt-App mit Fokus auf Social-Media, enthalten neben kleinen Verbesserungen meist neue Szenen und Sticker. Und auch diesmal sind, neben einigen neuen Schriftarten und Farben, zwei Selfie-Szenen aus den Pixarfilmen „Findet Dorie“ und „Monster AG“ neu. Ebenfalls hinzugekommen sind neun neue animierte Sticker.

GarageBand nun mit FaceID

Für Besitzer eines iPhone X könnte sich das aktuelle Update von GarageBand besonders lohnen. Apple gibt an, nun die TrueDepth-Kamera zur Gesichtserkennung auch in der App zu verwenden. Damit sollen sich Instrumenteneffekte steuern lassen. Bei einem ersten Test konnten wir die Funktion noch nicht entdecken. Was wir gefunden haben, ist das neue Soundpaket „Spielzeug“. In ihm sind Geräusche von Tieren, Fahrzeugen und verschiedene neue Effekte enthalten.

