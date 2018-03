Abbildung zum Dark Web (Bild: CC0, geralt via Pixabay)

​Apple-Accounts im Dark Web besonders teuer. Die Zuweisung „teuer“ ist relativ. Denn der Preis für eine vollständige Online-Identität liegt bei rund 1.200 US-Dollar. Demgegenüber kosten die Login-Daten für eine Apple ID im Schnitt 15 US-Dollar. In diesem Kontext wirken sie entsprechend günstig. Doch vergleichen mit einem Spotify-Account, für den nur 20 Cent gezahlt werden, sind 15 Dollar viel.

Hacker verdienen sich mit Apple-Accountdaten im Darknet wohl eine goldene Nase. In einer Ende Februar veröffentlichten Übersicht werden aktuelle Marktpreise für unterschiedliche Account-Daten aufgeführt.

Online-Identität kostet 1.200 US-Dollar

Die Preise für unterschiedliche Account-Daten wurden in der Zeit zwischen dem 5ten und 11ten Februar auf Handelsplattformen im Dark Web verglichen. Die Online-Identität, wie sie in diesem Fall vorgestellt wird, besteht aus unterschiedlichen Accounts aus den Bereichen Online-Shopping, Reisen, Unterhaltung, Finanzen, etc. Der Preis für Accounts aus diesen Kategorien zusammengenommen summiert sich auf rund 1.200 US-Dollar.

Die teuerste Kategorie ist diejenige der persönlichen Finanzen. Für einen PayPal-Login werden schonmal knapp 250 US-Dollar bezahlt. Aber selbst Kreditkartenabrechnungen werden im Dark Werb für immerhin 35 US-Dollar gehandelt.

Social Media und E-Mail fast nichts wert

Demgegenüber sind Accounts für Social Networks wie Facebook (5,20 US-Dollar oder Instagram (1,28 US-Dollar) kaum etwas wert. Auch E-Mail-Accounts von AOL (4,16 US-Dollar) oder Gmail (1,04 US-Dollar) stehen nicht wirklich hoch im Kurs.

Ebenfalls kaum etwas Wert sind Account-Daten von Dating-Apps und -Seiten wie Match (3,11 US-Dollar).

Apple ID wird für 15 US-Dollar gehandelt

Eigentlich wären auch die Account-Daten aus dem Bereich „Unterhaltung“ verhältnismäßig günstig. Ein Spotify-Login wird für 21 US-Cent gehandelt, ein Login eines PlayStation-Besitzers kostet 52 US-Cent.

Allerdings macht die Apple ID in dieser Kategorie den Durchschnitt kaputt. Denn für einen Login eines Apple-Kunden zahlen Sie im Dark Web dem Bericht zufolge rund 15,39 US-Dollar.

Anzeige