TV-App von Apple auf iPhone, iPad und dem Apple TV (Bild: Apple)

​App Store überflüssig: Apple plant Abos über TV-App. Wird die TV-App bald zum Marktplatz? Tatsächlich berichtet Bloomberg über Pläne des Unternehmens, die Plattform weiter auszubauen. Sie würde dann mehr und mehr dem Angebot des Konkurrenten Amazon entsprechen, bei dem mittlerweile auch Inhalte fremder Anbieter, direkt über die Fire-TV-Oberfläche gekauft werden können.

Apple möchte sein Service-Geschäft weiter ausbauen. Dabei hilft, es dem Nutzer so einfach wie möglich zu machen. Die TV-App soll dabei helfen, ihre Funktionalität noch weiter ausgebaut werden. Von den Plänen Apples berichtet die Agentur Bloomberg.

TV-App wird bald zum Marktplatz

Zum jetzigen Zeitpunkt ist die TV-App mehr oder minder ein Sammelbecken für Inhalte Apples und diejenigen anderer Anbieter. Sie sehen darüber unter anderem Ihre zuletzt angeguckten Serien und Filme und werden auf ähnliche Inhalte hingewiesen. Auch zeigt die Oberfläche Ihnen sehenswerte Medien, die Sie vielleicht noch nicht kennen. Die müssen nicht zwangsläufig von Partnern stammen, deren Angebot Sie besitzen.

In Deutschland ist das zum Beispiel Sky Ticket. Wenn Sie dann so einen Inhalt anklicken, werden Sie bislang in die App des Anbieters weitergeleitet und müssen erst ein Abo abschließen. Apple will diesen umständlichen Prozess vereinfachen und den Abschluss eines Abos oder den Kauf der einzelnen Inhalte über die TV-App ermöglichen. Sie sollen dann in Zukunft auch nicht mehr in die Apps der Drittanbieter wechseln, sondern die Inhalte einzig und ausschließlich über die TV-App konsumieren. Ein entsprechendes Update soll 2019 auf den Markt kommen.

Apple muss auch Anbieter überzeugen

Am Ende ist die schönste Idee aber nur so viel Wert wie deren Umsetzung. Es wird stark auf die Konditionen ankommen, die Apple den Anbietern offeriert. In den USA funktioniert das Apple TV schon jetzt wunderbar. Auch die neue TV-App ist prima integriert. Allein über die Universalsuche sind die Inhalte mehrerer Dutzend Anbieter integriert.

In Deutschland, Österreich oder der Schweiz wissen wir genau, dass das Apple TV nur so gut ist, wie die Anbieter, die auf Apples Zug aufspringen. „Hierzulande“ sind das leider sehr wenige.

Jeff Bezos hat einmal gesagt, es sei eine Frage des Geldes. Auch deshalb hat es so lange gedauert, bis es eine Prime-Video-App für das ATV gab. Und für manche Anbieter sind dann auch die Kundendaten in Form von Sehgewohnheiten Geld wert. Und die wollen sie nicht mit Apple teilen. Denn Netflix lässt sich zwar mit der Universalsuche am Apple TV mit „durchsuchen“. Doch das Angebot ist nicht Teil der TV-App Apples, die aber Vorschläge anhand von Sehgewohnheiten machen möchte. Das macht Netflix in seiner eigenen App nämlich auch. Ganz anders als in Deutschland beispielsweise die Mediathek des ZDF. Sie ist Teil der TV-App-Datenbank und teilt die Daten mit dem Unternehmen aus Cupertino.

