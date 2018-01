Erst vor rund zwei Wochen verkündete Apple neue Rekordzahlen für den App Store. In der Woche rund um Weihnachten und am Neujahrstag wurden deutlich mehr Apps verkauft, als die Jahre zuvor. Nun könnte Apple bald sogar eine riesige Industrie eingeholt haben und noch mehr Rekorde aufstellen.

Durch das enorme Wachstum wird der App Store die Filmindustrie irgendwann dieses Jahr überholen (Bild: Horace Dediu)

300 Millionen US-Dollar an einem Tag, so hoch waren die Umsätze den Angaben von Apple nach im App Store alleine am Neujahrstag. Für die Entwickler wurde 2017 insgesamt rund 27 Milliarden US-Dollar ausgeschüttet. Mit rund 33 Prozent Wachstum, dürfte dies nicht der letzte Rekord des App Stores werden. Im Laufe des Jahres könnte Apple mit den Verkäufen im App Store für iOS sogar mehr Umsätze erzielen, als die weltweite Filmindustrie. Das zumindest behauptet der auf Apple spezialisierte Industrie-Analyst Horace Dediu von Asymco. Auch sonst hätte Apple bereits einige große Firmen überholt. Die Auszahlungen für Entwickler seien bereits höher, als die Umsätze der Fast-Food-Kette McDonalds.

Dabei sollen die tatsächlichen Zahlen noch höher sein, gibt Dediu an. Viele große Firmen wie Amazon, Google, Twitter, Ebay oder der amerikanische Taxidienst Uber etwa, würden ihre Apps zwar kostenlos anbieten, durch die Anwendungen aber dennoch sehr viel Geld verdienen. Diese Gewinne würden in der Statistik des App Stores nicht aufgelistet. Insgesamt schätzt Dediu die Umsätze Apples rund um iOS auf etwa 180 Milliarden US-Dollar im Jahr 2017.

Für Apple sind Dienste wie der App Store und die iCloud längst zu einem extrem wichtigen Markt geworden. Apple verdient so nicht nur an dem Verkauf der Hardware, sondern schafft durch die Plattformen und Services weitere Umsätze.