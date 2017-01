17.01.2017 - 15:17 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Apple hat angekündigt, im App Store Preisanpassungen durchführen zu wollen. Das betrifft uns hierzulande nicht, wohl aber die Briten, die im laufe der kommenden Woche tiefer in die Tasche greifen müssen, wenn sie Apps kaufen möchten. Auch in Indien und der Türkei werden sich die Preise ändern. Im Gegensatz zu UK, wo der Wertverlust des Pfund genannt wird, sind dort aber vor allem Änderungen an der Besteuerung schuld.



In Großbritannien werden Apps viel teurer (Bild: shredplates via mockDrop)

Wer bei Apple ein registrierter App-Entwickler ist, hat in der Nacht eine E-Mail erhalten. Darin kündigt Apple an, dass die Preisstufen für Apps und In-App-Käufe in Großbritannien, Indien und der Türkei angepasst werden. Das passiert hin und wieder, wenn sich die Besteuerung oder der Währungskurs zu stark verändert.

App Store wird entsprechend des Pfund-Wertes teurer

In Indien sind die Preisanpassungen mit einer neuen Besteuerung zu begründen. Sie trat am 1. Dezember in Kraft. Interessanter ist hingegen Großbritannien, weil es einerseits nur eine Frage der Zeit war, bis das passiert und weil es andererseits vergleichsweise viele Apple-Kunden betrifft.

Da Apple seine App-Stores in Preisstufen organisiert hat, lassen sich die neuen Preise gut vergleichen. „Tier 0” bleibt dabei kostenlos. Die erste Preisstufe, die 99 Cent in Deutschland (und den USA) bedeutet, hingegen wächst von 0,79 Pfund auf 0,99 Pfund – damit entspricht bei Apple ein Dollar und ein Euro einem Pfund. Entsprechend wurden auch die übrigen Stufen angepasst.

Im Grunde genommen war schon seit einiger Zeit damit zu rechnen, dass Briten künftig kräftiger zur Kasse gebeten werden. Seit dem Entschluss, die EU zu verlassen, hat der Britische Pfund stetig an Wert verloren. Mittlerweile sind wir bei etwa 19 Prozent Wertverlust angekommen.

Apple wird die neuen Preise im laufe der nächsten sieben Tage in die Stores einpflegen. Es ist damit zu rechnen, dass auch andere digitale Güter im Vereinten Königreich teurer werden, das hat Apple so jedoch nicht angekündigt.