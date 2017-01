Derzeit gibt es bei Galeria Kaufhof diverses Zubehör und einige Rennautos für die digitale Carrera-Bahn Anki Overdrive im Angebot, darunter das Collision-Kit und den Supertruck X-52.

Supertruck X-52 für Anki Overdrive (Bild: Anki)

Wir haben Sie früher schon einige Male auf Anki Overdrive hingewiesen. Dabei handelt es sich um eine moderne Fassung des Carrera-Bahn-Prinzips. Sie steuern die Rennwagen per Smartphone-App und können Spezialaktionen ausführen.

Falls Sie bereits Fan sind und ein Basis-Set haben, könnte das aktuelle Angebot von Galeria Kaufhof für Sie interessant sein. Ein Beispiel?

Zum Deal: Supertruck X-52 für Anki Overdrive reduziert.

Sie bekommen den Supertruck X-52 in Schwarz und Rot für 55,99 Euro. Melden Sie sich für den Newsletter von Kaufhof an und Sie erhalten einen weiteren 10-Prozent-Gutschein, den Sie während des Bestellungvorgangs eingeben können. Der Kaufpreis reduziert sich dann auf 50,39 Euro. Und auf MyDealz gab es einen Hinweis, dass Sie während der Bestellung noch aufgefordert werden, einen weiteren Newsletter zu abonnieren. Für diesen weiteren Newsletter können Sie zusätzlich zwei Prozent vom Kaufpreis abziehen. Am Ende kostet Sie der X-52 nur 49,38 Euro. Versandkosten fallen in diesem Fall nicht an, da ab 49 Euro das Porto entfällt.

Stöbern Sie außerdem bei Galeria Kaufhof und Sie werden feststellen, dass beispielsweise auch das Collision-Kit, das Starter-Set oder der Supertruck Freewheel reduziert sind, sowie noch weiteres Zubehör. Die Angebot gelten, solange der Vorrat reicht,