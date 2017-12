19.12.2017 - 11:35 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Nach Super Mario Run und Fire Emblem Heroes veröffentlichte Nintendo vor wenigen Wochen auch Animal Crossing: Pocket Camp für iOS-Geräte. Jetzt veröffentlichte das japanische Unternehmen mit Version 1.1.0 ein erstes großes Update, welches neue Inhalte, Social-Features sowie diverse Fehlerbehebungen mit sich bringt. Welche Neuerungen bringen die Inhalte für den Alltag im Camp?



Wie man es bereits von Nintendos Handheld-Versionen kennt, dreht sich auch bei Animal Crossing Pocket Camp alles um die tierischen Mitbewohner mit denen man Handel treibt und Gegenstände erstellt. In Pocket Camp kann man zusätzlich mit anderen Spielern Waren austauschen und deren Zeltplätze besuchen, was dem Spiel eine weitere soziale Komponente gibt. In Version 1.1.0 hat Nintendo nun weitere Inhalte hinzugefügt. Am auffälligsten dürfte hierbei das neue Gartengebiet. Damit wird das Gärtnern nochmals vom Obsternten auf das Aussäen von Blumen erweitert. Dabei lassen sich die selbstgepflanzten Blumen natürlich wieder gegen verschiedene Materialien und Gegenstände tauschen, um Ihr Camp zu verschönen.

Als soziale Komponente hat Nintendo einen Screenshot- beziehungsweise einen Foto-Modus hinzugefügt, der das Aufnehmen des Camps deutlich erleichtern soll. Die aufgenommenen Fotos lassen sich mittels neuem Share-Feature nun spielend leicht mit Freunden oder Followern teilen. Gleichzeitig verbesserte man das Einladen von Freunden. Während bisher lange und komplexe Codes nötig waren, um Freund einzuladen, funktioniert dies ab sofort mit einem einfachen Link, der lediglich an Freunde versandt werden muss. Neben diesen neuen Feature hat Nintendo auch an der Stabilität sowie an der Behebung von Fehlern gearbeitet.