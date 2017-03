Derzeit bekommen Sie den Netgear Nighthawk AC2200 X4 WLAN-Repeater bei Notebooksbilliger reduziert angeboten. Zur Überschrift haben wir gegriffen, da das Gerät, das einfach in die Steckdose gesteckt wird, ein bisschen an einen Stealth-Tarnkappenbomber erinnert. In jedem Fall steckt darin aber besondere Technik. Ein Blick lohnt sich.

Netgear Nighthawk AC2200 X4 WLAN-Repeater (Bild: Netgear)

Der Netgear Nighthawk AC2200 X4 WLAN-Repeater (EX7300) unterstützt WLAN AC mit bis zu 2.200 Mbit/s Übertragungsgeschwindigkeit. Der Hersteller hat enorm viel Technik verbaut, sodass das Gerät idealerweise eine Abdeckung von fast 1000 Quadratmetern erzielen soll. Interessanter als dieser theoretische Wert ist aber die Tatsache, dass der Nighthawk-Repeater „MU-MIMO“ kann. Das heißt Sie können deutlich reibungsfreier mit vielen Geräten innerhalb des Netzwerks gleichzeitig senden und empfangen. Für Streaming ist das besonders hilfreich. Sie können den Repeater wahlweise auch als Access Point verwenden, wenn Sie das Gerät selbst per Netzwerkkabel an eine Quelle anschließen, beispielsweise Ihren Router. An diesem können Sie WLAN dann prinzipiell sogar abschalten.

Zum Deal: Netgear Nighthawk AC2200 X4 WLAN-Repeater reduziert .

Der Nighthawk AC2200 X4 kostet Sie bei NBB derzeit nur 94,99 Euro. Versandkosten fallen nicht an. Das nächstbeste Angebot im Preisvergleich kostet inklusive Versandkosten knapp 120 Euro.