13.02.2017 - 09:52 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Etwas überrachend kündigte Apple im letzten September an, dass man sich die Rechte an James Cordens Carpool Karaoke gesichert habe. Nachdem es nun mehrere Monate ruhig war, meldete sich Apple gestern während der 59. Grammy Awards mit einem ersten Trailer zurück. Die Show soll demnächst auf Apple Music starten. Doch welche Stars und Sternchen dürfen wir in den ersten Episoden erwarten?



Im letzten Jahr machte James Corden immer wieder von sich reden. Denn im Rahmen seiner „The Late Late Show with James Corden" lud er sich immer wieder diverse Prominente ins Auto ein und sang mit Ihnen Karaoke. Darunter war auch die damalige First Lady Michelle Obama. Im September letzten Jahres sicherte sich dann Apple die Rechte an dem Segement Carpool Karaoke und gab dies zu Beginn der „iPhone 7"-Präsentation bekannt. Nun nimmt erste Show für Apple Music gestalt an.

Gestern Abend während der 59. Verleihung der Grammy Awards wurde der erste Trailer zu „Carpool Karaoke: The Series" ausgestrahlt. Dieser verriet einiges über die 16 interessanten Paarungen bestehend aus mindestens zwei bekannten Sängern, Schauspielern oder sogar Sportlern. Diese fahren gemeinsam in einem Auto und singen dabei einige Titel ihrer persönlichen Playlists.

In Apples Versionen dürfen wir uns über folgende Stars freuen: James Corden, Will Smith, Billy Eichner, Metallica, Alicia Keys, John Legend, Ariana Grande, Seth MacFarlane, Chelsea Handler, Blake Shelton, Michael Strahan, John Cena, Shaquille O'Neal und viele weitere bekannte Gesichter. Jede Episode wird im Gegensatz zum Original einen anderen Gastgeber haben.

Wann mit der ersten der 16 halbstündigen Episoden zu rechnen ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Eine baldige Veröffentlichung gilt jedoch als sicher.