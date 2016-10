19.10.2016 - 12:36 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

Apple hat bereits damit begonnen erste Apple Stores im neuen Design umzugestalten. Die Einzelhandelschefin des Unternehmens aus Cupertino, Angela Ahrendts, hat nun in einem Interview konkrete Pläne zum weiteren Vorgehen bei diesem Projekt verraten. Bis zum Ende des Jahres sollen bereits knapp 100 Apple Stores von Geschäften in „Gemeindezentren“ umgewandelt worden sein.



19.10.2016 - 12:36 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

Das neue Design soll Apples Stores zu Gemeindezentren machen (Bild: Mark Hogan, San Francisco, USA / via Wikipedia)

Apples Einzelhandelschefin, Angela Ahrendts, hat im Rahmen des „Most Powerful Women Summits“ der Zeitschrift Fortune ein ausführliches Interview gegeben. In diesem Interview verriet Ahrendts unter anderem einen konkreten Fahrplan zur Neugestaltung der Apple Stores. So plant Apple bis zum Ende des Jahres insgesamt 95 Filialen umgebaut zu haben. Das ist rund ein Fünftel aller Apple Stores. Weitere werden dann in 2017 folgen.

Leider ging Ahrendts nicht darauf ein, in welchen Ländern die Apple Stores stehen, die bis Sylvester im neuen Design erstrahlen sollen. Die große Mehrheit dürfte sich jedoch in den USA befinden. Dort hat Apple auch bereits die ersten Stores, unter anderem in San Francisco, umgestaltet. Aber auch eine Filiale in London wurde in diesem Herbst umgebaut.

Apple Stores sollen „Gemeindezentren“ werden

Die „neuen“ Apple Stores sollen weniger ein Geschäft und vielmehr ein „Gemeindezentrum“ sein. Teil dieser Strategie ist auch die Umbenennung der Apple Stores in „Apple“. Apple-Fans sollen sich „bei Apple“ treffen, untereinander austauschen und Zeit miteinander verbringen können. Hierfür wird es unter anderem einen Aufenthaltsbereich geben, in dem man sich einfach mit anderen Menschen treffen kann. Außerdem wird Apple in den Apple Stores nicht mehr nur Produkte verkaufen, Tech-Support bieten und Kunden beim Kennenlernen ihrer neuen Geräte zur Seite stehen. In den Apple Stores wird es auch vermehrt Veranstaltungen geben. Am „Teachers Tuesday“, einem sehr erfolgreichen Pilotprojekt, das in San Francisco gestartet wurde, bringen Apple-Store-Mitarbeiter beispielsweise Lehrern alles bei, was sie für die Verwendung von Apple-Geräten im Klassenzimmer wissen müssen.