19.01.2017 - 11:50 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Das Jahr ist noch keinen Monat im Gang und schon häufen sich bereits die Gerüchte und Spekulationen zur nächsten iPhone-Generation. Es herrscht noch Uneinigkeit über die Bezeichnung (iPhone 8, iPhone 7s oder beides?) und auch über die neuen Funktionen. Nun wirft ein weiterer Analyst neue Informationen an das Jubiläums-iPhone in die Runde, die er aus asiatischen Zuliefererquellen erfahren haben will.



(Bild: Martin Hajek, www.martinhajek.com, @deplaatjesmaker)

Der Analyst Timothy Arcuri von Cowen and Company besitzt einige gute Quellen in Apples Zuliefererkette. Nun hat er einen Bericht an Investoren verschickt, der ebenfalls den Kollegen von AppleInsider zugespielt wurde. In diesem Report wird das iPhone 8 als „iPhone X" bezeichnet und ein Titel der auf das zehnjährige Jubiläum und OS X anspielt. Das Gerät soll neben dem neuen 4,7-Zoll- und 5,5-Zoll-„iPhone 7s"-Modellen erscheinen und über ein mächtiges 5,8-Zoll-OLED-Display verfügen.

Arcuri zufolge könnte Apple auch den beiden kleineren Modellen ein OLED-Display spendieren, wenn Samsung entsprechende Mengen bereitstellen kann. Ansonsten wird das iPhone X beziehungsweise iPhone 8 exklusiv über die OLED-Technik verfügen, die ein gebogenes Design ermöglich, wie man es beispielsweise vom Samsung Galaxy Note 7 kennt. Gleichzeitig wird angenommen, dass verschiedene Schlüsselelemente wie die FaceTime-Kamera und der „Touch ID"-Sensor direkt in das Display integriert werden, sodass das neue Gerät nicht größer als die bisherigen Plus-Modelle wird.

Der Analyst geht auch davon aus, dass Apple auf Synaptecs optischen Fingerabdruckleser für die neue „Touch ID"-Generation greifen könnte, da dies „die derzeit einzige Möglichkeit" für die Erkennung auf einem Display ist. Dies wird ihm zufolge nicht die einzige Neuerung bleiben, sondern auch eine Form der Gesichts- und Gestenerkennung könnte durch einen Laser-Sensor möglich werden. Genaue Details zur Funktionsweise nannte er allerdings nicht.

Während momentan noch alles ziemlich vage und teils widersprüchlich ist, werden die kommenden Monate mit nahendem Release hoffentlich ein klareres Bild der neuen iPhone-Generation liefern.