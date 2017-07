Auch wenn Apple eine eigene Abteilung zur Geheimhaltung von neuen Produkten eingeführt hat, über das neue iPhone 8 werden die Gerüchte immer konkreter. Das fast randlose Display ist wahrscheinlich so gut wie sicher, laden per Induktion soll auch an Bord sein. Bisher gingen viele Experten von einem im Display integrierten Fingerabdrucksensor aus. Der Analyst Ming-Chi Kuo ist sich aber nun sicher: Touch ID wird es im neuen iPhone gar nicht geben.

Renderbilder des iPhone 8 neben dem ersten iPhone (Bild: Benjamin Geskin @VenyaGeskin1)

Grund hierfür sollen noch immer die technischen Schwierigkeiten sein, die eine ins Display integrierte Lösung mit sich bringt. Der Homebutton wird, wie bereits beim iPhone 7, ein nahtlos ins Display integrierter virtueller Button sein. Aber eben ohne Fingerabdrucksensor. Stattdessen soll mit einer Gesichtserkennung ein anderes biometrisches Merkmal zum Entsperren des iPhones verwendet werden. Hierfür soll die neu gestaltete Front-Kamera mit 3D-Tiefenmess-Sensor genutzt werden.

iPhone 8: Auch weniger Farben

Ming-Chi Kuo legt sich aber nicht nur beim Fingerabdrucksensor fest. Seiner Analyse nach wird das neue, fast randlose OLED-Display des iPhone 8 das, im Vergleich zum Gehäuse, aktuell größte auf dem Markt werden. Als Speichervarianten sollen 64 oder 256 Gigabyte zur Wahl stehen und 3 Gigabyte Arbeitsspeicher eingesetzt werden. Auch ein Lightning-Anschluss soll wieder verbaut sein, aber mit Schnellladefunktion. Varianten in Gold oder Rosegold soll es zum Start laut Kuo nicht geben. Neben dem Jubiläumsmodell iPhone 8 werden wohl auch das iPhone 7s und 7s Plus vorgestellt, beide weiterhin mit einem LCD-Display. Dies soll auch einer der Gründe sein, warum sie einen etwas früheren Verkaufsstart haben sollen, als das iPhone-Modell mit OLED-Display. Ob Kuo recht behält, werden wir vorraussichtlich erst zur Keynote von Apple im September wissen.