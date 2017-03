02.03.2017 - 17:11 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

In dieser Woche gab es ein paar Berichte zum iPhone 8. Einer davon handelte von einem erneuten Wechsel des Anschlusses, mit dem das Smartphone aufgeladen werden soll. Angeblich soll USB-C genutzt werden. Es dauerte nicht lange, bis das angezweifelt wurde und nun meldet sich Ming-Chi Kuo zu Wort, der sich durch seine präzisen Informationen einen Namen gemacht hat. Er sagt: Beides wird passieren, aber der Lightning-Anschluss bleibt.



02.03.2017 - 17:11 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Der Lightning-Anschluss soll vorerst dranbleiben (Bild: CC0)

Das Wall Street Journal überraschte Anfang der Woche mit einem Bericht über das iPhone 8. Es soll mit einer Glasrückseite kommen und über USB-C aufgeladen werden. Dieser Anschluss ist von neueren Apple-Laptops bekannt, wo er ausschließlich zu finden ist und auch Smartphones bedienen sich zunehmend dieses Ports.

iPhone 8 soll Lightning behalten

Tags darauf zweifelte ein anderer Analyst öffentlich an, dass Apple abermals den Anschluss auswechseln will. Jetzt meldete sich der Analyst Ming-Chi Kuo von KGI Securities zu Wort. Er pflegt einen ausgesprochen guten Kontakt zu Zulieferern und konnte deshalb schon oft mit präzisen Informationen zu kommenden Apple-Produkten punkten.

Er glaubt in einem Analysebericht ebenfalls nicht wirklich daran, dass Apple den Lightning-Anschluss schon in diesem Jahr aufgibt. Allerdings soll das Wall Street Journal auch nicht komplett daneben liegen. Denn Apple soll zumindest die Ladetechnik von USB-C im iPhone 8 übernehmen, diese aber mit dem bekannten Anschluss realisieren. Damit wäre eine Schnellladefunktion möglich.

Kuo gibt zu bedenken, dass Apple es schaffen müsste, trotz der hohen Stromzufuhr die Datenübertragung nicht zu gefährden, denn es soll auch weiterhin gleichzeitig aufgeladen und synchronisiert werden können. Auch erklärt er, dass die Schnellladefunktion beim iPhone 8 mit OLED-Display etwas effizienter ausfallen könnte als bei den anderen Modellen, die in Planung sein sollen. Als Grund dafür führt er den Akku an, der in L-Form angeordnet sein soll.