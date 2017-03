28.03.2017 - 12:47 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Der „Susquehanna Financial Group"-Analyst Christopher Rolland war erst kürzlich in Asien unterwegs und hat dort verschiedene Zulieferer besucht. Dabei kam er zum Schluss das die Apple Watch Series 3 eventuell mit einem neuen Chip für eine mobile Datenverbindung – vorzugsweise per LTE – daherkommen könnte. Doch was bringt Rolland zu dieser Annahme? Wird Apple die Watch tatsächlich vom iPhone lösen?



28.03.2017 - 12:47 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Wird die Apple Watch Series 3 ohne iPhone nutzbar sein? (Bild: CC0)

Analyst Christopher Rolland hat sich via Barron's zu möglichen Neuerungen bei der Apple Watch Series 3 geäußert. Ihm zufolge könnte die dritte Generation von Apples Smartwatch über eine SIM-Karte verfügen, die eine mobile Datenverbindung beispielsweise über LTE herstellen kann. Die neue Watch könnte dann gemeinsam mit den AirPods beworben werden.

„Wir haben gehört, dass ein Modell der nächsten Apple Watch eine SIM-Karte besitzen und deshalb wahrscheinlich LTE unterstützen wird. Wir verstehen, dass einige Probleme, wie die Batterielaufzeit und der Formfaktor, bestehen, aber bereits ein deutlicher Fortschritt gemacht wurde. Apple könnte daher für VOIP und Daten mit einer CAT-M1-Verbindung arbeiten, um eine bessere Akkulaufzeit zu erreichen."

Es wird spekuliert, dass Apple bereits seit Jahren an einem entsprechenden Modem für die Apple Watch arbeitet. Jedoch wurde die Batterielaufzeit stets sehr stark verkürzt. Im letzten Jahr soll aber der Durchbruch gekommen sein, sodass nun ein Cellular-Chip mit niedrigem Energieverbrauch zur Verfügung stehen könnte.

Trotz der Berichte ist es fraglich, ob Apple tatsächlich die Apple Watch weiter vom iPhone löst. Bereits mit dem GPS-Modul in der Series 2 wagte man einen ersten Schritt in die Unabhängigkeit. Sollte tatsächlich ein entsprechender Cellular-Chip eingebaut werden, dann wäre das iPhone nicht mehr nötig, da man Musik streamen, navigieren oder telefonieren könnte – ohne iPhone in der Tasche.

Andere Gerüchte sprechen gegen einen Cellular-Chip und gestehen der Series 3 nur ein überarbeitetes Innenleben zu. Dies soll zu Leistungsverbesserungen und natürlich besseren Batterielaufzeiten führen. Eine Vorstellung wird derzeit für September zeitgleich mit dem iPhone 8 / iPhone 7s erwartet.