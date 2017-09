​Stimmungsmache wegen iPhone 8 nicht gerechtfertigt? Meistens auf Grundlage von Stimmungsbildern von Analysten verfassen Medien Berichte über Verkaufszahlen von zum Beispiel Apples neustem Smartphone. Doch nun wehrt sich Analyst Ming-Chi Kuo von KGI Securities. Die Meldungen über Verkaufszahlen des iPhone 8 und iPhone 8 Plus am ersten Verkaufswochenende seien übertrieben.

iPhone 8 Plus (Bild: Apple)

Weder die Zahlenlage von Web-Analysefirmen wie Localytics noch seine eigenen Recherchen im Umfeld von Zuliefer-Betrieben wären dazu angetan, von Verkaufszahlen zu sprechen, die hinter den Erwartungen zurück blieben.

Verkaufszahlen des iPhone 8 stabil

Kuo setzt der Berichterstattung entgegen: Die Verkaufszahlen am ersten Wochenende seien nicht schwach gewesen, sondern stabil. Dem Analysten zufolge erwarte Apple, dass das Interesse der Kunden sich beinahe gleichmäßig (50:50) auf das iPhone 8 und 8 Plus einerseits, sowie das iPhone X andererseits aufteilen werde. Zumindest in den USA, ergänzt Kuo. Wenn man dies berücksichtigt, seien die vergangenen Freitag am Markt eingeführten Apple-Smartphones im Soll.

Das iPhone 8 Plus hätte sich laut Kuo so gut verkauft, wie bislang kein anderes Plus-Modell vor ihm.

Dazu bemerkt Kuo noch etwas: Diejenigen, die vor den Apple Stores kampieren, gehören zu den Hardcore-Nutzern und außerordentlichen Apple-Fans. Diese Gruppe sei es aber, die sich vor allem auf das iPhone X freut. Entsprechend dürften die Warteschlangen vor den Apple Stores zur Einführung des Face-ID-Smartphones länger werden.

Marktbeobachter lassen Mobilfunk-Kunden außer acht

Der Analyst von KGI Securities kritisiert die Marktbeobachter. Diese würden sich einzig vom „sichtbaren“ Verkaufsmomentum leiten lassen bei Ihren Eindrücken. Kuo meint damit beispielsweise das Ausbleiben von Warteschlangen vor den Apple Stores.

Keine Berücksichtigung bei derlei Berichterstattung würden hingegen die „unsichtbaren“ Verkäufe finden. Es gäbe genügend Interessenten, die bei der Verlängerung Ihres Mobilfunkvertrages auch ein neues iPhone 8 (Plus) auswählen würden.