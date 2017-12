14.12.2017 - 21:34 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Amazon hat sich entschieden, den Apple TV und Google Chromecast wieder in seinem Online-Shop zu verkaufen, berichtet CNET. Ein Amazon-Sprecher bestätigte, dass das Unternehmen die beiden Produkte ab heute offiziell anbietet. Das gilt allerdings nicht für Deutschland.



Es gibt auf Amazon.com?tag=wwwmaclifede-21 neue Produktseiten für das 32GB Apple TV der vierten Generation, das 32GB Apple TV 4K und das 64GB Apple TV 4K. Es gibt auch zwei Listungen für den Chromecast und den Chromecast Ultra. In Deutschland ist man zwar noch nicht soweit, aber das kann ja durchaus noch kommen. Alle Produkte sind auch in den USA im Moment als "zur Zeit nicht verfügbar" aufgeführt, aber das wird sich wahrscheinlich bald ändern, nachdem die Seiten fertig gestellt und auf der Amazon-Website offiziell veröffentlicht wurden.

Amazon hat den Verkauf des Apple TV und des Google Chromecast in seinem Online-Shop im Jahr 2015 eingestellt und behauptet, der Grund für die Entfernung sei die Inkompatibilität mit dem Amazon Prime Video Streaming Service. "In den letzten drei Jahren ist Prime Video zu einem wichtigen Bestandteil von Prime geworden", schrieb Amazon damals in der E-Mail an Macrumors. "Es ist wichtig, dass die Streaming Media Player, die wir verkaufen, gut mit Prime Video interagieren, um Verwirrungen von Kunden zu vermeiden."

Seitdem ist das Apple TV auf der Amazon-Website nicht mehr verfügbar, aber der ursprüngliche Grund, warum Amazon das Apple TV nicht verkauft hat, wurde mit dem Start der Amazon Prime Video App für Apple TV hinfällig. Letzte Woche kam die lang erwartete und bereits vorab angekündigte Amazon Prime Video App für das Apple TV auf den Markt. Die neue App ist auf Geräten der dritten, vierten und fünften Generation verfügbar.

Die Rückkehr von Chromecast auf die Amazon-Website erfolgte, nachdem Google YouTube erneut aus der Amazon Echo Show und dem Fire TV entfernt hatte. Hier war der Druck der Kundschaft wohl zu groß. Google sagte gegenüber Macrumors, dass die Weigerung von Amazon, den Chromecast und Google Home zu verkaufen, und die Weigerung von Amazon, Prime Video für Google Cast verfügbar zu machen, der Grund dafür war, die Situation wieder zu entschärfen.