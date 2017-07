Morgen, am Dienstag, den 11. Julia 2017, begeht Amazon zum dritten Mal den „Prime Day“. Dieser jährlich wiederkehrende, besondere Tag hält viele Schnäppchen speziell für Prime-Abonnenten bereit. Das Unternehmen versucht so Kunden zu binden. Wir informieren Sie, was Sie heute schon sparen können.

Tag der Schnäppchen bei Amazon: Prime Day (Bild: Amazon)

Sie haben es vielleicht gemerkt, schon in der letzten Woche gab es einige Hinweise auf den „Prime Day“. Dieses Shopping-Event speziell für Prime-Abonnenten hält diverse Rabatte bereit. Neben regulären Rabatten wird es, wie bei den Blitzdeals, zudem gesonderte Rabatte mit noch mehr Nachlass in begrenzter Stückzahl über einen ebenso begrenzten Zeitraum geben. Da aber so viele Hersteller am Prime Day teilnehmen und ihre Produkte reduzieren, weitet Amazon das Event auf den Vorabend des heutigen 10. Juli aus.

Wie kann ich am „Prime Day“ partizipieren?

In erster Linie müssen Sie ein Abo für Amazon Prime abschließen. Die ersten 30 Tage sind kostenlos, danach wird eine Jahresgebühr von 69 Euro fällig, die sich aber für viele Nutzer relativ bald rechnet. Denn Sie bekommen dafür Einiges an Gegenwert. Neben häufig versandkostenfreier Lieferung können Sie auf Amazon Prime Video zugreifen und erhalten so Zugriff eine große Bibliothek an Streaming-Inhalten wie Filmen, Dokumentationen und Serien. Ein ähnlicher Service mit abgespeckterem Portfolio steht ebenfalls für Musik (Amazon Prime Music) und neuerdings sogar für E-Books, Zeitschriften und Comics (Amazon Prime Reading) zur Verfügung. Wenn Sie Medienjunkie sind, können Sie sich so richtig austoben. Und wenn Sie Ihre Fotos gerne in der Cloud speichern wollen, bekommen Sie als Prime-Kunde so viel Speicher, wie sie möchten. Diese und weitere Vorteile genießen Sie als Prime-Kunde.

Erste Angebote ab 18 Uhr

Und ab heute um 18 Uhr können Sie dann bereits auf die ersten Angebote zugreifen.

Zur Webseite: Prime Day bei Amazon startet schon heute Abend.

Unter der verlinkten Webseite finden Sie ab heute Abend dann bereits die ersten Schnäppchen. Darunter sind Produkte aus allen Kategorien, die bei Amazon angeboten werden. Sie finden aber selbstredend diverse Gadgets und Medien, wie Assassin’s Creed als Blu-ray oder Smartphones von LG und Fitnesstracker von Garmin.