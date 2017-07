Amazon bläst zur Attacke auf Apple Music (und Spotify). Es ist naheliegend, dass das Unternehmen Marktanteile im Bereich des Musikstreaming aufholen möchte, wenn es aktuell ein Angebot präsentiert, bei dem es in erster Linie wohl draufzahlt.

Vier Monate Music Unlimited von Amazon für nur 99 Cent (Bild: Motiv: CC0, Screenshot: Amazon, Montage: Mac Life)

Spotify ist Marktführer im Bereich des Musikstreamings. Diese Position hat man allerdings über viele Jahre erringen können. Der Quasi-Neueinsteiger Apple Music hat sich binnen kurzer Zeit auf Platz 2 der Anbieter gemausert. Und Amazon? Das Unternehmen von Jeff Bezos möchte am liebsten überall eine entscheidende Rolle spielen. Es verwundert daher nicht, dass aktuell Musik „verramscht“ wird.

Als Prime-Kunde von Amazon erhalten Sie aktuell nämlich ein exklusives Angebot. Sie können vier Monate lang den Zugriff auf „Amazon Music Unlimited“ zum Preis von nur 99 Cent erhalten. Wie auch bei Apple oder Spotify, Deezer, Tidal und anderen Anbietern am Markt, bekommen Sie über Amazons Musik-Streaming-Angebot Zugriff auf mehrere Millionen Songs. Der US-Onlinehändler wirbt damit, 40 Millionen Lieder in seinem Katalog zur Verfügung zu stellen. Dass das Unternehmen von Jeff Bezos gerne zur Eier legenden Wollmilchsau werden möchte, zeigt auch der besondere Rabatt für Prime-Kunden. Denn nur für diese gilt das Angebot. Doch darüber hinaus bekomme Sie als Prime-Kunde „Music Unlimited“ so oder so günstiger als andere Kunden. Mit Prime-Abo zahlen Sie nur 7,99 Euro monatlich oder noch günstiger 79 Euro im Jahr. Nicht-Prime-Kunden müssen stattdessen 9,99 Euro monatlich für „Music Unlimited“ aufwenden.