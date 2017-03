Amazon bietet schon seit längerem als Student eine Prime-Mitgliedschaft zu vergünstigten Konditionen zu beantragen. Diese ist aktuell noch attraktiver geworden. Denn Sie erhalten Prime mit beinahe allen Features im ersten Jahr komplett gratis und zusätzlich einen 15 Euro Gutschein. Danach geht es 50 Prozent unter Normalpreis weiter.

„Amazon Prime“-Mitglied als Student werden (Bild: Motiv: CC0, Screenshot: Amazon, Montage: Mac Life)

Für Prime anmelden konnten Studenten sich schon längere Zeit. Nun ist der Zeitpunkt jedoch besonders gut. Sie werden den Service die ersten zwölf Monate gratis nutzen können und ab dem zweiten Jahr zahlen Sie nur 34 Euro statt 69 Euro für die Vollmitgliedschaft.

Zum Deal: Für Prime-Student-Mitgliedschaft bei Amazon anmelden.

15-Euro-Gutschein von Amazon

Wenn Sie nach der Anmeldung einen qualifizierten Kauf im Wert von 40 Euro oder mehr ausführen, können Sie an der Kasse den Gutscheincode „STUDENTBA“ eingeben. Dann bekommen Sie von Amazon einen Warengutschein in Höhe von 15 Euro gutgeschrieben. Diverse Videospiele für die Nintendo Switch kosten derzeit mehr als das. Sie könnten damit beispielsweise einen schönen Rabatt einheimsen.

Sie bekommen mit Amazon Prime zum Beispiele gratis Premiumversand. Waren sind, falls verfügbar, binnen ein, zwei Tagen bei Ihnen, wenn Sie in Deutschland oder Österreich wohnen. Sie können außerdem Amazon Prime Video nutzen und haben unbegrenztes Streaming von zum Beispiel Serien wie The Big Band Theory nutzen oder Navy CIS und anderen mehr. Zudem bekommen Sie in der Amazon Cloud unbegrenzt Speicherplatz für Ihre Fotos und profitieren von exklusiven Angeboten für Studenten.

Erst im zweiten Jahr – sollten Sie nicht vorher Ihre Mitgliedschaft kündigten – bekommen Sie auch Zugriff auf Amazon Prime Music und können jeden Monat über die Kindle-Leihbücherei ein E-Book gratis ausleihen. Die Mitgliedschaft in Jahr 2 würde Sie 34 Euro kosten.