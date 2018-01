Apple lässt mit dem HomePod noch immer auf sich warten, Amazon erweitert in der Zwischenzeit sein Angebot an Alexa-Geräten um den kleinen Echo Spot. Ab heute ist der smarte Lautsprecher mit rundem Display auch in Deutschland vorbestellbar. Bis zur Auslieferung dauert es noch ein bisschen.

Der Amazon Echo Spot ist kleiner als sein großer Bruder, hat aber ähnlich viele Funktionen (Bild: Amazon)

Alexa mit Display ist keine wirklich Neuheit mehr. Bereits seit Ende letzen Jahres wird mit dem Amazon Echo Show ein entsprechendes Gerät angeboten. Für knapp 220 Euro spricht Alexa also nicht mehr nur noch mit den Nutzern, sondern zeigt auch Nachrichten, Informationen und Videoinhalte auf einem Display an. Wer möchte, kann auch über andere Echo Show und die Alexa-App Videotelefonate durchführen. Nun packt Amazon diese Funktionen in ein kleineres und günstigeres Gerät.

Der Echo Spot kommt mit einem kompakterem Gehäuse, kleinerem Display und verbesserten Mikrofonen. Genau wie beim großen Bruder, lassen sich Videotelefonate damit führen und Informationen auf dem Display darstellen. Aufgrund der Größe ist die Soundqualität nicht die beste, über Bluetooth oder einen 3,5mm Klinkenstecker lassen sich aber externe Lautsprecher anschließen. Der Echo Spot lässt sich ab heute für 129,99 Euro vorbestellen und wird ab dem 24. Januar 2018 ausgeliefert.

Noch immer nichts zum HomePod

Während Amazon also sein Angebot fleißig ausbaut und nun auch für kleinere Geldbeutel einen smarten Lautsprecher mit Display anbietet, schweigt Apple weiter zum HomePod. Für den Siri-Lautsprecher ist noch immer kein aktueller Verkaufsstart bekannt. Kunden in Deutschland werden darüber hinaus nach dem Release in den USA, Großbritannien und Australien auf bisher unbestimmte Zeit auf den HomePod warten müssen.