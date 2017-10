​Nachrichten und Sprachanrufe jetzt auch in Deutschland und Österreich: Amazon hat seine Alexa-App aktualisiert. Diese bietet nun Support für das Formulieren von Nachrichten und das Führen von Sprachnachrichten in Deutschland, Großbritannien und Österreich. Anrufe zwischen Geräten sind kostenlos, insofern Sie lediglich die Gebühren für die Internetverbindung bezahlen müssen.

Amazon Echo unterstützt jetzt Sprachanrufe in Deutschland und Österreich (Bild: Amazon)

Sie besitzen eine Amazon Echo oder Echo Dot? Die App für den Sprachassistenten Alexa wurde nun aktualisiert. Das Update schaltet zwei neue Funktionen zur Kommunikation zwischen Besitzern der smarten Lautsprecher frei. Vergleichbar mit der Möglichkeit auch am Mac oder iPad in der Nachrichten-App Anrufe zu tätigen oder Nachrichten zu senden, kommt diese Funktion nun auf Lautsprechern in Teilen Europas an. Vorher war diese Funktionalität Benutzern in Nordamerika vorbehalten.

Wenn Ende Oktober die zweite Generation von Echo-Geräten in Deutschland startet, werden Sie hierzulande auch Videoanrufe über den Echo Show tätigen können.

