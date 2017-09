29.09.2017 - 09:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Während Apple und andere Anbieter noch an Ihren smarten Lautsprechern arbeiten, ist Amazon schon zwei Schritte weiter. Mit einer neuen Geräte-Generation und der Erweiterung des eigenen Portfolios hat sich die Amazon Echo-Produktfamilie in dieser Woche stark vergrößert. Dabei ging unter anderem ein sehr interessantes Produkt unter: das Echo Connect. Dabei handelt es sich um eine Zusatzgerät, dass die Funktionen des Echo erweitert.



29.09.2017 - 09:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Im Gegensatz zu anderen Anbietern kommt Amazon ohne große Produktpräsentationen aus. Hier wird beinahe nebenbei ein neues Produkt oder manchmal sogar eine Vielzahl an Produkten eingeführt. Auch in dieser Woche war die Überraschung groß als das Unternehmen mit sechs neuen Geräten aufwartete. Während man natürlich das Fire TV erneuert hat und auch endlich das Echo Show nach Deutschland bringt, gibt es allerdings eine weitere spannende Neuerung. Mit dem Echo Connect werden Sie nämlich Ihren bisherigen Hausanschluss mit Ihren Echo-Produkten verbinden können, um zukünftig via Sprachbefehl Anrufe anzunehmen oder abzusetzen. Laut Amazon „verwandeln Sie Ihr Echo in ein sprachgesteuertes Telefon mit Freisprechfunktion“.

Wenn Sie Echo Connect mit Ihrem Telefonanschluss verbinden, können Sie also auch Anrufe annehmen, wenn Sie beispielsweise in der Küche Essen zubereiten. Via Alexa-App auf Ihrem iPhone können Sie auch die Kontakte synchronisieren, sodass Ihnen Ihr Echo auch sagen kann, welcher Ihrer Kontakte Sie gerade anruft. Natürlich klappt das auch in umgekehrter Richtung und Sie können Alexa einfach die Rufnummer oder den Kontaktnamen nennen, um einen Anruf zu starten.

Bis es allerdings soweit ist, müssen Sie sich noch gedulden. Einen genauen Veröffentlichungstermin nannte Amazon noch nicht. Derzeit wird für die Verfügbarkeit „Anfang 2018“ angestrebt. Ein Preis wurde ebenfalls noch nicht bekanntgegeben.