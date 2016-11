23.11.2016 - 10:03 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Wer schon immer mal Kino-Atmosphäre für Zuhause genießen wollte, hat dazu heute bei Amazon die Gelegenheit. Denn im Rahmen der Cyber Monday Woche gibt es heute Beamer von Acer mit einem schönen Preisnachlass zu kaufen. Außerdem stellen wir interessante Blitzangebote vor, die sich an Nutzer von Mac, iPhone oder iPad richten. Letztere sind aber nur für kurze Zeit verfügbar, hier sollte man also schnell zugreifen.



23.11.2016 - 10:03 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

(Bild: Graphicburger via mockDrop)

Am heutigen Mittwoch, den 23. November, hat Amazon in seiner Cyber Monday Woche verschiedene Produkte im Angebot des Tages im Preis gesenkt. Für Kino-Fans ist dabei vor allem der Projektor von Acer interessant. Er kann das Bild von einer HDMI-Quelle abgreifen und an die Wand werfen. Damit kann jeder Kino-Feeling genießen und das Zuhause. Der Acer H6510BD ist dabei sogar 3D-fähig und unterstützt HDMI 1.4a. Bei einer Auflösung von 1920x1080 Pixeln kommt er auf ein Kontrastverhältnis von 10.000:1 bei einer Helligkeit von 3000 Lumen. Der Preis liegt bei 499,99 Euro.

Produkthinweis Acer H6510BD 3D Full HD DLP-Projektor (3D-fähig über HDMI 1.4a, Kontrast 10.000:1, 3.000 ANSI Lumen, Full HD 1920 x 1080 Pixel) weiß Preis: 487,00 €

Etwas günstiger ist der Acer X1385WH. Kompromisse muss man bei der Auflösung eingehen, die nur bei 1280x800 Pixeln liegt. Dafür bietet er ein besseres Kontrastverhältnis und ein helleres Bild. Amazon möchte dafür heute 349 Euro haben.

Produkthinweis Acer X1385WH TCO DLP-Projektor (WXGA, Kontrast 20000:1, 1280 x 800 Pixel, 3.200 ANSI Lumen, HDMI/MHL mit HDCP)weiß Preis: 349,00 €

Amazon-Blitzangebote am Dienstag

Im Laufe des Tages werden verschiedene Produkte als Blitzangebot deklariert. In begrenzter Stückzahl und nur in einem gewissen Zeitfenster bietet Amazon sie günstiger an. Den Anfang soll die USB-Ladestation von MaxTronic mit acht Anschlüssen machen. Hier lassen sich alle gängigen Geräte aufladen, die via USB angeschlossen werden. Dabei steht eine Leistung von maximal 68 Watt zur Verfügung.

Produkthinweis USB Ladestation , MaxTronic 8-Port Desktop USB Ladedock [68W / 2,4A Max] Multi Geräte Organizer für einfache Kabelaufbewahrung, USB-Ladegerät dachtes Design Schnelle Direkt Aufladen für Smartphone und Tablets Preis: 43,99 €

Wer sein iPhone im Auto nutzen möchte, beispielsweise als Navigationsgerät, bekommt mit der Leebotree Kfz-Halterung eine einfache und gleichzeitig elegante Lösung dafür. Die Halterung wird in den Zigarettenanzünder gesteckt und bietet drei USB-Anschlüsse, die jeweils bis zu 2,4 A Stromstärke liefern. Das Smartphone wird magnetisch am beweglichen Arm befestigt. Modifikationen am Auto sind dabei nicht notwendig.

Produkthinweis Magnetische Auto Handyhalterung, Leebotree KFZ Halterung 3fach-USB-Autoladegerät (DC 5 V, 5,5 A)für iPhone 6 6s 5s 5c, Samsung Galaxy S6 Edge S6 S5 S4, Google Nexus 5 4, LG G4 und andere Smartphones Preis: 18,99 €

Der Xcessory Slim 2 ist eine Powerbank, die bewusst kompakt gebaut ist, sodass sie in alle gängigen Taschen passt. Damit ist immer für Strom gesorgt, selbst wenn dem Smartphone, der digitalen Kamera oder einem anderen über USB aufgeladenen Gerät der Saft ausgeht. Die Kapazität liegt bei 5000 mAh, was etwa für zwei iPhone-Ladungen reicht. Die Powerbank ist dabei nur 10x3,3x3,1 Zentimeter groß.

Produkthinweis Xcessory Slim 2 Externer Akku 5000mAh Power Pack für Smartphones , Digital Kameras und Mp3 (rosa) Preis: 12,99 €

Noch sind wir nicht ganz soweit, dass wir ein komplett papierloses Büro nutzen können. Wer auf der Suche nach einem Drucker ist, nur um etwas auszudrucken, kann sich den Brother HL-L2300D anschauen. Es handelt sich dabei um einen Monochrom-Laserdrucker mit einer auflösung von 2400x600 dpi. Er wird via USB angeschlossen, wobei das auch über einen Router geschehen kann. Er schafft bis zu 26 Seiten pro Minute und beherrscht das doppelseitige Drucken.