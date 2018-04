06.04.2018 - 13:05 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



(Bild: Benjamin Otterstein)

Mit dem HomePod ist Apple vor wenigen Wochen in die Welt der Smart Speaker eingetaucht. In unserem ersten Test stellte sich Apples Lautsprecher als „gut klingendes Dummchen“ heraus. Auch andere Tester bestätigen diesen Umstand. Gleichzeitig arbeitet Amazon mit Hochdruck an Alexa und bringt nahezu wöchentlich neue Funktionen für die verschiedenen Geräte. In dieser Woche fügte man erst die Musik-Automation hinzu und nun folgt auch noch die „Gegensprechanlage“.

Laut TechCrunch hat Amazon damit begonnen, die Gegensprechanlage für Alexa-Geräte freizuschalten. Wie der Name schon verrät, wird Alexa nun zum Hauskommunikationsgerät. Dabei kann Alexa in beide Richtungen verwendet werden, um innerhalb des Hauses miteinander zu reden. Daneben bietet das Feature auch eine besondere Möglichkeit, um alle anderen Alexa-Geräte im Haushalt anzusteuern. So ist es etwa möglich, dass Alexa alle Hausbewohner zum Abendessen ruft („Alexa, announce that dinner is ready.“). Die Ankündigung gilt aktuell nur für die USA und Kanada. Jedoch dürfte eine Umsetzung für unseren Sprachraum in Kürze folgen.

Amazon macht mit der schnellen Integration neuer Funktionen starken Druck auf Apple und Google. Gerade Siri hängt weit hinter beiden Konkurrenzprodukten zurück, obwohl der Sprachassistent mit einem großen Vorsprung ins Rennen startete. Mit den fast wöchentlichen Detailverbesserungen erfüllt Amazon schnell die Wünsche der Kunden. Erst kürzlich führte Amazon den „Brief Mode“ in den USA ein, der Alexas Antworten auf einfache Aufgaben entfernt. Dadurch können etwa Lichter ohne eine Audiorückmeldung eingeschaltet werden. Auch das Follow-Up-Feature war eine große Bereicherung für Alexa-Nutzer, da dieser eine Verkettung von Befehlen zulässt, ohne dass erneut „Alexa“ gesagt werden muss. Es bleibt zu hoffen, dass Apple in diesem Jahr Siri deutlich stärker vorantreibt, um halbwegs mithalten zu können. Eventuell hören wir schon auf der WWDC Anfang Juni mehr von Siri.

