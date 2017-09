​Endlich keine MacBook-Air-Diskussion: Wann immer wir ein Air als Schnäppchen beworben haben, kamen die Unkenrufe: Aber das hat doch gar kein Retina. Nun bekommen die „Naysayer“ und natürlich auch alle anderen die Gelegenheit günstig an ein 12-Zoll-MacBook der ersten Generation mit Retina-Display und ordentlicher Ausstattung zu gelangen, und zwar auf dem Preisniveau des MBA. Sie zahlen aktuell nur 1.199 Euro bei Cyberport für ein Gerät mit 8 GB RAM (damals die höchstmögliche Ausstattung), 1,2 GHz Intel Core M Prozessor und 512 GB SSD. Wenn Sie mit PayPal bezahlen und den Gutscheincode „PAYPALBW17“ verwenden, werden nochmals 10 Euro vom Kaufpreis abgezogen. Versandkosten von 4,99 Euro müssen Sie noch hinzurechnen. Unter dem Strich kommen Sie so für 1.193,99 Euro günstigst an dieses Gerät. Das Angebot gilt maximal bis Sonntag und nur, solange der Vorrat reicht.

12 Zoll MacBook in Roségold (Bild: Apple)

Zum Angebot: MacBook 12 Zoll bei Cyberport kaufen .