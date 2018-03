Das iPad wird heute wohl nicht mehr genutzt (Bild: Apple)

​Apple-Produkte werden vier Jahre alt. Horace Dediu ist Analyst bei Asymco. Er behauptet jetzt zu wissen, dass Apple-Produkte in der Regel vier Jahr alt werden. Zu diesen Produkten zählt er den Mac, das iPhone und iPad und die Apple Watch. Er will den Wert mit Hilfe einer Zahl errechnen können, die Apple nur höchst selten veröffentlicht: Die Zahl der aktiv genutzten Geräte.

Wenn es um Verkaufszahlen geht, dann sind Unternehmen gerne bereit, diese zu veröffentlichen. So auch Apple. In schöner Regelmäßigkeit erfahren wir auch über die Geschäftsberichte des Unternehmens, wie viele Millionen iPhones, iPad und Macs es verkauft. Tatsächlich ist dieses Zahl aber deutlich uninteressanter, als sie auf den ersten Blick scheint.

Lebensdauer anhand Zahl aktiver Geräte extrapoliert

Horace Dediu von Asymco sieht nämlich in der Zahl der „aktiv genutzten“ Geräte die deutlich interessantere. Apple habe sie im Verlauf der letzten Jahre seit der Einführung des iPhones erst zweimal erwähnt.

Man nehme die Zahl der aktiven Geräte (1,3 Milliarden) und subtrahiere sie von der Zahl der jemals verkauften Geräte (2,05 Milliarden seit Q2 2007). Die entspricht momentan rund 750.000. Es sind also zwei von drei seit 2007 gekauften Geräten noch in Benutzung. Die Lebensdauer von Geräten zu einem bestimmten Zeitpunkt kann man laut Dediu damit berechnen. Wenn aktuell 750.000 Geräte nicht mehr aktiv sind, geht man zurück zu dem Zeitpunkt, als 750.000 Geräte verkauft wurden. Der Abstand zwischen beiden Zeitpunkten ist die durchschnittlicher Lebensdauer der Geräte. Deutlicher wird dies an einem Diagramm.

Diagramm visualisiert Berechnung der Lebensdauer von Apple-Produkten (Bild: Horace Dediu, Asymco)

Apple-Produkte werden momentan vier Jahr alt

Im Schnitt tauschen Dediu zufolge momentan Apple-Nutzer alle vier Jahre ihren Mac, ihr iPhone oder iPad oder ihre Apple Watch aus. Wohlgemerkt ist dies ein Mittelwert, aus dem sich nicht eindeutig berechnen lässt, wie alt iPhones werden oder wie alt Macs werden. Denn vermutlich nutzen Sie Ihren Mac deutlich länger als Ihr iPhone. Doch unter dem Strich bleibt die Behauptung von Dediu, die Geräte würden vier Jahre alt.

Interessant ist, dass der Wert von zwei Drittel aktiv genutzter Geräte bei Apple in den letzten zehn Jahren relativ konstant blieb. Dieses Verhältnis könnte jedoch aus dem Ruder laufen, sobald Apple kein exponentielles Wachstum mehr erzeugt.

Wie lange nutzen Sie Ihre Geräte?

