Im Rahmen von Comtechs wöchentlichen Angeboten erhalten Sie aktuell den Marshall Monitor günstiger angeboten. Bei der Offerte, die maximal bis 11. Juli läuft, aber auch in der Stückzahl begrenzt ist, handelt es sich um die Bluetooth-Version des Over-Ear-Kopfhörers.

Marshall Monitor Bluetooth-Kopfhörer (Bild: Marshall)

In Tests wird der „Monitor“ von Marshall als Allrounder tituliert. Tester hat vor allem der Preis gestört. Denn schon die kabelgebundene Variante kam seinerzeit für 250 Euro (UVP) auf den Markt. Die BT-Version war und ist immer noch etwas teurer als die kabelgebundene Variante. Doch bei Comtech bekommen Sie den Bluetooth-„Monitor“ derzeit zum Preis von 149 Euro angeboten. Der nächstbeste Preis liegt bei über 160 Euro. Versandkosten fallen bei dem Angebot innerhalb Deutschlands nicht an, anders als beispielsweise im Shop von T-Online, in dem das Produkt gleichsam zum Preis von 149 Euro angeboten wird.

Zum Deal: Marshall Monitor BT günstiger kaufen.

Der Over-Ear-Kopfhörer agiert im Bereich zwischen 10 Hz und 20 kHz. Er bietet mit einer Akkuladung laut Hersteller 30 Stunden Betriebszeit. Im Lieferumfang enthalten ist dennoch ein 3,5-mm-Klinkenkabel, über das Sie den Kopfhörer auch ganz normal an entsprechende Audioquellen anschließen können. Der Kopfhörer versteht sich bei der Übertragung mit dem aptX-Codec, der als hochwertiger eingestuft wird.