Aktuell bekommen Sie bei Amazon in Großbritannien die Steam Machine von Alienware stark reduziert angeboten, inklusive Steam Controller. Angst vor etwaigen Zollgebühren müssen Sie nicht haben, da Amazon vom Festland verschickt. Einzige Voraussetzung Ihrerseits für eine Lieferung nach Deutschland ist eine Kreditkarte.

Alienware Steam Machine inklusive Steam Controller (Bild: engadget)

Vorweg zur Erläuterung: Was genau ist eine Steam Machine? Letztlich der Versuch, die PC/Linux-Plattform näher an die Konsole und in das Wohnzimmer zu bringen. Valve hat dazu mit diversen PC-Herstellern zusammengearbeitet. Auf der Steam Machine läuft SteamOS, ein speziell angepasstes Linux, das sich über den Big-Picture-Modus bequem per Gamepad steuern lässt. Natürlich erwerben Sie aber auch einen kompletten PC und könnten Windows darauf installieren oder alternativ SteamOS als ausgewachsenen Linux inklusive grafischem Desktop und Terminal nutzen. Maus und Tastatur lassen sich anschließen. Doch das ist nicht der eigentliche Zweck der Steam Machine.

Zum Deal: Steam Machine jetzt stark reduziert kaufen.

Alienware ist die Gaming-Marke Dells. Die Steam Machine von Alienware gibt es in drei Ausführungen, wahlweise mit Intel Core i3, i5 oder i7 Prozessor. Bei Amazon sind die Modelle mit 500 GB Festplatte ausverkauft, dafür müssen Sie mit der 1 TB Version vorlieb nehmen. Die kleinste, also mit Intel Core i3, 1 TB HDD, 8 GB RAM und Nvidia GeForce GTX860M gibt es für 297,49 Pfund. Hinzu kommen 4,80 Pfund für den Versand. Das sind umgerechnet knapp 346 Euro. Selbst wenn Ihre Kreditkarte beispielsweise 1,5 Prozent Gebühren für den „Auslandseinsatz“ verlangt, sollten Sie dennoch in Pfund zahlen, da Sie damit trotzdem 2, 3 Euro zusätzlich sparen gegenüber dem Euro-Preis von 358 Euro, den Amazon sonst veranschlagt. Wollten Sie diese Steam Machine direkt beim Hersteller kaufen, kommen Sie nicht unter 600 Euro weg.

Sicherlich ist die Steam Machine kein High-end-PC, aber eine Alternative zur Spielekonsole. Sie bekommen PC-Spiele in der Regel günstiger als Konsolenspiele und die Ausmaße der Alienware Steam Machine sind nicht zu verachten. Sie misst lediglich 20 x 20 x 5,5 cm.