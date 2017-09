08.09.2017 - 12:54 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Schon seit längerer Zeit hören wir nicht nur immer wieder, dass Apple 4K-Inhalte via iTunes bereitstellen möchte, sondern auch das man an Deals mit den Filmstudios arbeitet, um aktuelle Kinofilme als Leihangebot in den Store zu holen und damit auch auf Apple TV. Gegenüber Bloomberg erklärte „20th Century Fox“-CEO Stacey Snider, dass ein solcher Deal wohl in den nächsten sechs bis zwölf Monaten über die Bühne gehen könnte.



08.09.2017 - 12:54 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Der Weg ins Kino ist derzeit der einzig (legale) Weg, um frisch erschienene Filme zu sehen. Dienste wie iTunes bieten zwar schon länger die Möglichkeit zur Vorbestellung und erhalten in bestimmten Fällen auch das, Filme vor offiziellen Bluray-Verkaufsstart verkaufen zu dürfen, aber das ist eher die Ausnahme als die Regel. An die Veröffentlichung aktuelle Kinofilme ist daher gar nicht erst zu denken, oder doch? In einem Interview mit Stacey Snider, „20th Century Fox“-CEO, konnte Bloomberg ein interessantes Detail entlocken.

Snider geht aktuell davon aus, dass Kunden auch aktuelle Kinofilme in den nächsten sechs bis zwölf Monaten auf dem heimischen Fernsehern genießen können werden, während sie noch im Kino laufen. Dabei soll ein Preis von unter 50 US-Dollar als Leihgebühr anvisiert werden. Jedoch haben sich die Verhandlungen in den letzten Monaten hinausgezögert, aber man arbeite derzeit bereits gemeinsam an einem entsprechenden Konzept.

Mit dem Schritt möchten die Filmstudios dem sinkenden Umsatz aus Kino und physischen Verkäufen entgegenwirken. Schon vor einiger Zeit gab es das Gerücht, dass Apple mit verschiedenen Studios spricht, um die Kinofilme für 30 US-Dollar bis 50 US-Dollar zur Ausleihe anzubieten. Hier sind die Studios natürlich am oberen Ende der Skala interessiert, während Apple lieber mehr Kunden durch ein günstigeres Angebot locken möchte.

Gleichzeitig gibt es noch keinerlei Informationen zu den Leihbedingungen. So bleibt unklar, ob die Filme zum Kinostart oder erst kurze Zeit später verfügbar sein werden und wie lange die Leihdauer ist beziehungsweise wie oft man den Film ansehen kann, bevor die Lizenz wieder abläuft.