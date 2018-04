21.04.2018 - 11:37 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



MacBook Pro 13 Zoll ohne Touch Bar (Bild: iFixit)

Apple hat ein Akkuaustauschprogramm für das 13-Zoll MacBook Pro ohne Touch Bar gestartet, nachdem es bei einigen Geräten zu Fehlern kam, die auf den Stromspeicher zurückzuführen sind. Kunden können nach Eingabe ihrer Seriennummer prüfen, ob sie betroffen sind oder nicht.

Ist der Akku in ihrem MacBook Pro 13 Zoll kaputt oder stammt das Gerät aus dem Zeitraum Oktober 2016 und Oktober 2017? Dann haben Sie eine reelle Chance, dass Apple den Akku kostenlos tauscht, wen das Notebook keine Touch Bar besitzt. Denn nur Geräte, die in dem fraglichen Zeitraum hergestellt wurden, sind betroffen.

Die Benutzer können in ihrem MacBook an Apple zurück schicken, einen Apple Authorized Service Provider oder einen Apple Store aufsuchen und das Gerät für den Akkutausch vorbeibringen.

Um zu überprüfen, ob Ihr MacBook Pro betroffen ist, können Sie online bei Apple auf einer speziellen Website für das Akkuaustauschprogramm ihre Seriennummer des Notebooks eingeben. Sie finden sie auf der Rückseite des Notebooks in sehr kleiner, eingravierter Schrift. Alternativ klicken Sie unter macOS auf das Apfelsymbol oben links, wählen „Über diesen Mac” aus und klicken im folgenden Fenster den Button „Systembericht” an. Daraufhin öffnet sich ein Fenster, in dem unter dem Punkt Hardware die gewünschte Information in der Zeile „Seriennummer (System)” auf der rechten Fensterseite zu finden ist.

Sollte ihr Notebook betroffen sein, wird durch den Akkutausch die Standardgarantie für das Gerät allerdings nicht verlängert. Falls Sie schon für einen Akkuwechsel bei diesem Notebook bezahlt habe, können Sie eine Rückerstattung beantragen. Es gibt allerdings - sofern das Notebook keine Probleme macht - keinen Grund zur Eile. Das Akkuaustauschprogramm gilt für 5 Jahre seit der Erstveröffentlichung des 13-Zoll MacBook Pro (ohne Touch Bar).

